(mr). Es sind Sommerferien in Hamburg und traditionell veranstalten Polizei und Feuerwehr in den „großen Ferien“ ihren Kinder-Hit-Tag – und zwar am vergangenen Dienstag zwischen 10 bis 15 Uhr. Auch dieses Mal gab es zahlreiche Attraktionen und Vorführungen für die kleinen und großen Besucher.

Noch bevor die Pforten zum Gelände im Stadtteil Alsterdorf geöffnet wurden, standen viele Kita-Kinder und Familien Schlange, um aufs Gelände zu gelangen. Begrüßt wurden sie von netten Polizistinnen und Polizisten, die den Besuchern einen Lageplan in die Hand drückten.

Die Vorstellungen des Verkehrskaspers, der Motorrad-, Reiter- und Diensthundestaffel der Polizei sorgten ebenso wie die Darbietungen der Jugendfeuerwehr und die Rundfahrten mit Einsatzfahrzeugen für Spaß und Spannung. Immer wieder ein Höhepunkt: die Vorführungen der Motorradstaffel.

Die Polizei- und Feuerwehrtaucher, die Wasserschutzpolizei und auch die Hubschrauberstaffel der Polizei stellten eindrucksvoll ihre Tätigkeiten vor. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ konnte von innen und außen betrachtet werden und war ein besonderer Anziehungspunkt. Ein Fahrradparcours, eine Schminkstation und Wasserspiele mit der Feuerwehr waren weitere der zahlreichen Möglichkeiten, die für einen tollen Tag sorgten.

Ein Hubschrauber der Hamburger Polizei steht

auf dem Gelände der Landespolizei in Alsterdorf.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt – zwei Polizeiküchenwagen (darunter einer aus Schleswig-Holstein) standen bereit und verteilten unter anderem Bratwürste und Suppen. Der Erlös des Speisenverkaufs kam dieses Jahr dem Verein „Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e. V.“ zugute. Das Polizeiorchester sorgte für die musikalische Untermalung des Kinder-Hit-Tags.