(ha/mr). Am 30. Dezember 2019 ist Jan Fedder, Ehrenkommissar der Polizei Hamburg (im übrigen auch Schleswig-Holstein und Bayern), im Alter von 64 Jahren in seiner Wohnung auf St. Pauli verstorben. Die Polizei wird ab morgen, 4. Januar 2020, 13 Uhr ein Kondolenzbuch in der Davidwache auslegen. Bürgermeister Peter Tschentscher und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer werden sich morgen als Erste in das Kondolenzbuch eintragen, das dort anschließend für die Öffentlichkeit ausliegen wird. Es besteht bis zum Tag der Trauerfeier (am 14. Januar 2020 im Michel) die Gelegenheit, sich ebenfalls in dieses Kondolenzbuch einzutragen.

Trauerfeier für Jan Fedder († 64) am 14. Januar im Michel

(mr). Ein Schock für eine Fans des „Großstadtreviers“ und „Neues aus Büttenwarder“ kurz vor der Jahreswende: Charakter-Darsteller Jan Fedder († 64) verlor kurz vor dem Jahreswechsel nach übereinstimmenden Medienberichten seinen Kampf gegen den Krebs. Am Montag, dem 30. Dezember 2019, wurde Jan Fedder tot in seiner Wohnung im Stadtteil St. Pauli aufgefunden. Rettungskräfte rückten um 18.47 Uhr an und stellten seinen Tod fest. Auch Ermittler der Polizei fuhren zum Einsatzort.

14. Januar 2020 Trauerfeier im Michel

In der Sendung „Reinhold Beckmann trifft“ (Talkshow in der ARD) antwortete Fedder im Sommer 2018 auf die Frage, ob seine Trauerfeier im Michel stattfinden soll: „Logisch. Wo denn sonst?“ Schließlich wurde Jan Fedder dort getauft, konfirmiert und heiratete seine Frau Marion in der Kirche. Nun wird es tatsächlich, ganz nach seinem innigsten Wunsch, am 14. Januar eine Trauerfeier im Hamburger Michel geben. Das teilte eine Sprecherin der St. Michaelis-Kirche der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mit. Es ist ein besonderer Tag: der beliebte Fernsehstar wäre 65 Jahre alt geworden. Zahlreiche Kollegen, Nachbarn und viele Hamburger werden zur Trauerfeier erwartet.

Wann und wo Jan Fedder beigesetzt wird, steht derzeit noch nicht fest.

