(mr). Die Hammer- beziehungsweise Horner Landstraße in Höhe der U-Bahnhaltestelle Rauhes Haus ist noch immer gesperrt. Ein Lkw blieb am frühen Morgen des 20. November unter einer Fußgängerbrücke hängen und beschädigte diese. Gegen kurz nach 5 Uhr ist kam es zu dem folgenschweren Unfall, bei dem der Fahrer offenbar verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Der Verkehr für Autofahrer, Busse und Fußgänger wurde zeitweise voll gesperrt, da ein Teil der Brücke herunterhängt. Im Laufe des Mittwochs wurden Straßenbaken aufgestellt. Die dahinterliegende Güterverkehrsbrücke soll von dem Unfall leicht betroffen sein, allerdings fahren weiterhin Züge auf der Strecke.

Der U-Bahnverkehr der Linien U2 und U4 ist nicht betroffen. Die Bahnbrücke wird aktuell von einem Statiker überprüft. Der Bereich rund um die Sperrung auf der Einfallstraße nach Hamburg sollte weiträumig umfahren werden. Verkehrsteilnehmer sollten über die Eiffestraße ausweichen, wenn möglich. Wie lange die Sperrung noch andauert, stehe noch nicht fest.