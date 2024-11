(mr/ha). In Hamburg machen fast täglich große Pötte am Hafen fest: Kreuzfahrt- und Containerschiffe sind ein gewohntes Bild. Am vergangenen Montag, den 18. November 2024, lief der britische Flugzeugträger HMS QUEEN ELIZABETH den Hamburger Hafen an – und das ist auch für schiffserfahrene Hamburger etwas Besonderes. Das Typschiff der neuesten britischen Trägerklasse sollte gegen 7:30 Uhr Teufelsbrück passieren und wenig später am Cruise-Terminal Steinwerder festmachen. Allerdings hatten starke Winböen der Besatzung einen Struch durch die Rechnung gemacht. Erst gegen 15 UJhr lief das Schiff in den Hafen ein. Bis zu 40 militärische Flugzeuge oder Hubschrauber haben auf dem Schiff Platz. Allerdings waren lediglich zwei Hubschrauber und etwa ein Dutzend Raketen im Hangar des Flugzeugträgers an Bord.

Kein Open Ship in Hamburg

Während des Einlaufens in den Hamburger Hafen war die Begrüßung des Flugzeugträgers durch Schiffe jeglicher Art ausdrücklich erwünscht, hieß es in einer Pressemitteilung der Bundeswehr. An Bord des Giganten sind, bei voller Besetzung, bis zu 1.500 Soldatinnen und Soldaten tätig. Der Kommandant des Schiffes ist Captain William King.

Auch am Elbstrand standen zahlreiche Schaulustige und

verabschiedeten das Militärschiff. Foto: FoTe Press

Die Besatzung erhielt bei verschiedenen Landgängen und Fahrten, die das Landeskommando Hamburg organisierte, die Gelegenheit, Institutionen in Hamburg und Umgebung kennenzulernen. Neben einem Empfang im Gästehaus des Senates (im Stadtteil Uhlenhorst) wurden Stadt- und Hafenrundfahrten sowie der Besuch des Internationalen Maritimen Museums Hamburg Teil des Besuchsprogrammes.

Leider konnte aus Sicherheitsgründen kein Open Ship angeboten werden. Die 1. Heimatschutzkompanie Hamburg hatte das Schiff bis heute (Freitag) gesichert und dazu einen militärischen Sicherheitsbereich (MSB) am Cruise Terminal eingerichtet. Nur geladene Gäste hatten durch den MSB Zugang zum Schiff.

Die HMS QUEEN ELIZABETH wurde 2017 in Dienst gestellt. Das Typschiff ist etwa 284 Meter lang, 73 Meter breit und verdrängt etwa 65.000 Tonnen. Es verfügt unter anderem über Phalanx-Systeme zur Luftverteidigung und bis zu 40 Flugzeuge oder Hubschrauber.

Hintergrund zum Besuch des Schiffes in Hamburg

Die Landeskommandos der Bundeswehr sind die erste Ansprechstelle für die Landesregierung, für Landkreise, kreisfreie Städte und zivile Behörden in allen Angelegenheiten der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit. Sie verantworten den territorialen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung. Deutschlandweit gibt es in jedem Bundesland ein Landeskommando der Bundeswehr. Diese 16 Landeskommandos gelten als obere territoriale Kommandobehörde der Bundeswehr in ihrem Bundesland.

Gegen 13.15 Uhr legte der Flugzeugträger heute in Steinwerder wieder ab – mithilfe mehrere Schlepper. Eine halbe Stunde später etwa wurde es in Höhe des Cruise Centers Altona gedreht. Ein Feuerwehr-Löschboot machte zur Verabschiedung mit einer großen Fontaine den Weg frei Richtung Nordsee. In Hamburg sagt man Tschüss.