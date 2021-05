(ha). Ein 28-jähriger Mann steht in Verdacht, in der Nacht zu Dienstag versucht zu haben, das Nachtlager einer Obdachlosen im Hauptbahnhof anzuzünden. Der Tatverdächtige kam in eine Psychiatrie. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde ein Zeuge auf brennende Zeitungsreste am Nachtlager einer Obdachlosen aufmerksam. Er eilte dorthin, trat das Feuer aus und begab sich daraufhin zum Bundespolizeirevier.

Die dort schlafende Frau (53) hatte bis zur Intervention des Zeugen nichts von dem Feuer mitbekommen. Sie wurde nicht verletzt und auch ihr Nachtlager wurde durch das Kleinfeuer nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Beamte der Bundespolizei konnten bei einer Auswertung von Videoüberwachungsmaterial feststellen, dass die Brandlegung am Nachtlager der Frau augenscheinlich vorsätzlich erfolgte. Anhand der Bekleidung des abgebildeten Tatverdächtigen konnte dieser im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen am Steindamm angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 28-jährige Deutsche ist polizeibekannt und wurde später auf Anordnung eines Amtsarztes in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn führt jetzt die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts (LKA 73).

Winterpause ade: “Notruf Hafenkante” dreht wieder an der Kehrwiederspitze

Die Schauspieler Matthias Schloo (links, in schwarzer Jacke), Rhea Harder-Vennewald und Raúl Richter drehen auf dem Parkplatz hinter dem PK 21 an der Kehrwiederspitze. Regisseur Oren Schmuckler (rechts) gibt Anweisungen. Auffällig: der Streifenwagen ist sehr dreckig. Fotos: FoTe Press

(mr). Am Sonnabend (24.4.) wurde zum ersten Mal in diesem Jahr an der Außenkulisse des Polizeikommissariats 21 aus “Notruf Hafenkante” an der Kehrwiederspitze gedreht. Damit meldet sich die beliebte Polizeiserie mit Sanna Englund, Rhea Harder-Vennewald, Matthias Schloo und unter anderem Raúl Richter aus der Winterpause zurück. Während viele Menschen die Wintermonate nutzten, um ihren Haushalt auf Vordermann zu bringen, aufzuräumen und zu putzen, scheint es bei der Letterbox Filmproduktion (produziert fürs ZDF “Notruf Hafenkante”) nicht so zu sein. Auffällig am Filmset: der dreckige Streifenwagen “Peter 21/10”. Aber – wie es beim Fernsehen nunmal so ist – wurde der Peterwagen natürlich von der Crew absichtlich so dreckig hergerichtet. Offenbar spielt es in der gedrehten Szene eine Rolle, dass der Polizeiwagen verdreckt ist. Die Auflösung können alle Fernsehzuschauer um 19.25 Uhr im ZDF sehen – wann allerdings genau diese Folge ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

