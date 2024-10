(ha). Am vergangenen Samstagabend (28. September 2024) brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Reihenhaus am Schmalfelder Weg in Langenhorn aus. Der 81-jährige Bewohner wurde tot aufgefunden. Das teilt die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Bereich des im Erdgeschoss gelegenen Esszimmers ausgebrochen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde eine Nachbarin auf den Brand aufmerksam und wählte den Notruf. Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr brachen die Haustür auf und fanden den

leblosen Mann. Nachdem sie ihn aus dem Gebäude transportiert hatten, leiteten sie Reanimationsmaßnahmen ein, die jedoch erfolglos blieben.

Das Haus wurde durch die Rauchgase und die Löscharbeiten stark in Mitleidenschaft gezogen. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Spezialistinnen und Spezialisten des für Branddelikte zuständigen

Landeskriminalamts 45 (LKA 45) übernahmen die Ermittlungen am Brandort. Auch die Fachdienststelle für Todesermittlungen (LKA 41) wurde einbezogen.

Sowohl die Ermittlungen zur Brand- als auch zur Todesursache dauern an. Hierbei wird geprüft, ob der 81-Jährige aufgrund einer Rauchgasintoxikation verstarb oder bereits vor Ausbruch des Feuers gestorben war.