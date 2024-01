(- Anzeige -) Architekten Paar (31 & 32) sucht endlich gemeinsame 2 Zimmer-whg, lieben Subkultur, Kino oder Theater. Tanzen Swing, werkeln oder wandern. zweiinhabu@mailbox.org

2-3 Zimmer-Wohnung gesucht. Belohnung! Junges Paar (Studenten, 23 und 24) sucht ab sofort oder später schöne 2-3-Zimmer-Wohnung in Hamburg. 500 Euro Belohnung bei erfolgreicher Vermittlung. Telefonnumer: 0152 / 22 58 91 72.

Finanziell abgesicherte Familie sucht 1-4 Zi-Whg./Haus (gerne renovierungsbedürftig) zum Kauf zwecks privater Altersvorsorge. 040 / 46 89 80 62.

Mercedes-Benz W121 190 SL, hervorragender Zustand, Liebhaberfahrzeug (1957) – 79.891 km, 105 PS, Luxuriöse rote Innenausstattung mit elfenbeinfarbenem Lenkrad, Matching-Numbers-Zertifikat, Winterreifen inklusive. Festpreis: 66.900 Euro. Weitere Informationen unter:

t.kodzoev@tamer-holding.com oder 0 17 67 / 158 95 42 ab 16 Uhr täglich.

Charakterstarke Menschen mit Herz & Verstand, Neugier, Mut & Willen für Visionäres Projekt gesucht. 0157 / 50 11 28 64.

Junges Paar (30 & 25) such Wohnung. Ziehen vom Schwarzwald nach Hamburg. Ab 3 Zimmer, ab 90 Quadratmeter, gerne mit Garten. Komplette Bewerbungsmappe vorhanden! Freuen uns auf Kontakt: 0160 / 550 26 10.

Zurück-in-die-Heimat-Kommerin sucht 2-Zimmer-Wohlfühlzuhause zwischen Elbe und Höhe Stadtpark. Ich freue mich über jede Nachricht an: ninamurrar@outlook.de.

Rote Rosen-Stars ziehen Grimassen beim Filmdreh im Kurpark

Malene Becker (als Charlotte Dahlmann) und Maurice Pawlewski (als Marvin Köpke) sitzen auf einer Sitzbank im Kurpark bei Dreharbeiten am 12. Januar 2024 in Lüneburg. Fotos: FoTe Press

(mr). Während in Hamburg die meisten Filmgesellschaften und -produktionen noch in ihrer Winterpause stecken, ist das Filmteam von „Rote Rosen“ (ARD) in Lüneburg bereits fleißig. Am Freitag vergangener Woche (12. Januar 2024) war der erste Außendreh in der Hansestadt – und das Filmteam hat mehrere Stunden im Kurpark der Hansestadt gedreht.

Standen am Freitag ebenfalls

vor der Kamera: Sebastian

Deyle und Alinda Yamaci. Foto: FoTe Press

Dort standen unter anderem Maurice Pawlewski (als Marvin Köpke) und Malene Becker (als Charlotte Dahlmann) vor den TV-Kameras. Gedrehte Szene: Beide Darsteller sitzen auf einer Parkbank (trotz eisiger Temperaturen) und plaudern miteinander. Dann machen beide Selfies und ziehen dabei Grimassen. Hinterher schauen sich beide die Fotos auf dem Mobiltelefon an und kommen sich dabei etwas näher.

Aktuell werden neue Folgen der beliebten Telenovela täglich (montags bis freitags) ab 14.10 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Wann genau diese Szene im Fernsehen zu sehen ist, steht noch nicht fest.

Nach dem Dreh im Kurpark zog die Filmcrew auf den Marktplatz. Dort wurden weitere Szenen aufgenommen.

Auch Nachwuchsschauspielerin Alinda Yamaci und Sebastian Deyle, der bestimmt einigen Fernsehzuschauern aus der ARD-Vorabendserie „Marienhof“ bekannt sein dürfte, in der er fast vier Jahre die Rolle des Nik Schubert spielt, waren am 12. Januar 2024 im Einsatz. Auch hier kam es zu einer innigen Umarmungsszene.

„Rote Rosen“ ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Jan Diepers) im Auftrag der ARD. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Thilo Voggenreiter (beide NDR).