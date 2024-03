(ha). Einsatzkräfte nahmen gestern Abend im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach einem Einbruch in Lurup zwei mutmaßliche Einbrecher sowie zwei mutmaßliche Kfz-Teile-Diebe fest. Die vier Männer müssen sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein 62-Jähriger beim Betreten seines Hauses zunächst Einbruchsspuren und ertappte danach im Obergeschoss zwei Männer, welche daraufhin mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen konnten Zivilfahnder in einem Linienbus zwei Tatverdächtige, welche aus dem Haus entwendete Kleidung trugen, vorläufig festnehmen. Bei den beiden Männern, einem 28-jährigen Polen sowie einem 41-jährigen Mazedonier, fanden sie außerdem weiteres Diebesgut, eine Schreckschusswaffe sowie ein Messer.

Beamtinnen und Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen und führten die beiden Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zu. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus. Die weiteren Ermittlungen führt das örtlich zuständige LKA 122, diese dauern an.

Im Rahmen der vorher genannten Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Einbrechern überprüfte eine Streifenwagenbesatzung in der Elbgaustraße zwei weitere Männer. In den mitgeführten Sachen fanden sie zwei neuwertige Scheinwerfer eines BMW, welche mutmaßlich in der vorherigen Nacht im Vorhornweg ausgebaut und entwendet wurden. Zudem führten die beiden Moldauer (31/35) eine gestohlen gemeldete Bohrmaschine bei sich, woraufhin die Einsatzkräfte beide vorläufig festnahmen. Das LKA 26 übernahm die ersten Ermittlungen, welche nun durch das LKA 122 fortgeführt werden.

Beide Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt und müssen sich heute vor einem Haftrichter verantworten.