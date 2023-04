(mr). Aufregung am Albert Schweizer Gymnasium im Stadtteil Ohlsdorf: Zwei bewaffnete Zivilpolizisten fahren mit ihrem Dienstwagen vor dem Eingang an der Straße Struckholt. Sie steigen aus und betreten das Schulgebäude, suchen offenbar nach einem Jungen. Glücklicherweise nur fürs Fernsehen! Denn die Zivilpolizisten sind Natalia Wörner (55) und Ralph Herforth (63), die aktuell für den 22. Film der ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“ mit dem Arbeitstitel „Durchgebrannt“ vor der Kamera stehen. Es wird spannend: Nahe des Flensburger Hafens wird ein Zettel mit einem Hilferuf gefunden. Er stammt von Dominik Wiesner (gespielt von Levi Kirchhoff), der vor drei Monaten spurlos verschwand. Offenbar hat der 15-Jährige es geschafft, die Notiz aus einem Keller zu schmuggeln, in dem er – eingesperrt – auf Hilfe wartet. Für Jana Winter (Natalia Wörner) und ihr Team (Ralph Herforth, Lisa Werlinder) entwickelt sich dieser geheimnisvolle Fall zu einem nervenaufreibenden Drama. In weiteren Rollen spielen Jacob-Lee Seeliger, Richard Ulfsäter, Katrin Wichmann, Jean-Luc Bubert, Emilia Djalili, Martin Brambach und andere. Ziska Riemann steht als Regisseurin hinter der Kamera. An zwei Tagen drehte das Filmteam am Albert Schweizer Gymnasium, einige Schüler konnten erste TV-Erfahrungen als Komparse machen. In den kommenden Tagen soll im Kreis Schleswig-Flensburg gedreht werden, die Fördestadt Flensburg ist Handlungsstadt der Krimireihe. Ein Sendedatum steht noch nicht fest.