(ha). Das zur Finanzbehörde gehörende ISZ Immobilien Service Zentrum GmbH und die Union Investment Real Estate GmbH haben am vergangenen Freitag, dem 23. Mai 2025, den Mietvertrag für die Nutzung der Flächen der ehemaligen Karstadt-Immobilie im Quartier Wandsbek Markt durch das Bezirksamt Wandsbek unterzeichnet. Der neue Standort für das Bezirksamt Wandsbek wurde für die Vertragslaufzeit von 20 Jahren angemietet. Der Umzug soll bis zum Jahr 2029 erfolgen. Auf den Flächen der ehemaligen teilweise denkmalgeschützten Karstadt-Immobilie sollen Büroarbeitsplätze für rund 370 Mitarbeitende des Bezirksamtes entstehen. Einziehen sollen die Bereiche der Grundsicherung, das Jugendamt, der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Kernbereiches und das Sozialraummanagement. Für die Bürgerinnen und Bürger wird ein offener Bereich für ihre Anliegen im Front-Office geschaffen. Auf rund 10.500 Quadratmetern werden moderne Arbeitswelten hergerichtet. Die gesamte Mietfläche beläuft sich auf rund 11.400 Quadratmeter. Die Unterzeichnung des Mietvertrags erfolgte vorbehaltlich der Zustimmung der Bürgerschaft. Diese wird nun auf Grundlage des Mietvertrags beteiligt.

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel: „Mit der Weiterentwicklung in der ehemaligen Karstadt-Immobilie haben wir eine ebenso gute wie pragmatische Lösung gefunden. In den kommenden Jahren entsteht dort an zentraler Stelle in Hamburgs größtem Bezirk ein attraktiver Standort für das Bezirksamt, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger. Das ist auch eine gute Nachricht für das Wandsbeker Kerngebiet. Hamburg leistet damit einen zentralen Beitrag, damit die traditionsreiche ehemalige Karstadt-Immobilie eine gute Zukunft bekommt!“

Stellvertretender Bezirksamtsleiter Thorsten Baer: „Ich freue mich sehr, dass wir nach langen und intensiven Verhandlungen eine positive Lösung für einen großen Teil unserer Dienststellen an einem neuen Standort gefunden haben. Die Alternative zum Neubau ist gelungen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten sich aktiv bei der Raumgestaltung einbringen – das sorgt für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Der neue Standort wird den Kernbereich unseres Bezirksamts beleben und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. Ich blicke optimistisch auf die Eröffnung Ende 2028 beziehungsweise Anfang 2029 und bin überzeugt, dass dieser Schritt unsere Arbeit noch effizienter und bürgernäher machen wird.“

Christian Born, für die Vermietung der Büroflächen bei Union Investment zuständig: „In konstruktiven und stets partnerschaftlichen Gesprächen mit der ISZ Immobilien Service Zentrum GmbH sowie dem Bezirksamt Wandsbek ist es gelungen, einen attraktiven und hervorragend angebunden Standort neu zu denken und flexible, moderne sowie nachhaltige Mietflächen zu entwickeln. Dieser Mietvertrag ist ein großer Erfolg und wichtiger Meilenstein für das Quartier Wandsbek Markt. Neben Gastronomie, Kultur und Einzelhandel sind die Fachämter des Bezirksamts ein ganz wesentlicher Beitrag zur angestrebten Nutzungsvielfalt.“

Ronald Behrendt, Projektleiter bei Union Investment: „Die Entscheidung des Bezirksamts für das Quartier Wandsbek Markt unterstreicht die hohe Bedeutung und Attraktivität von innerstädtischen Transformationen. Die Potentiale neuer Nutzungsideen für den nachhaltigen Umbau von Bestandsimmobilien sind enorm.“

Das Quartier Wandsbek Markt ist ein Projekt von Union Investment, mit dem die Hamburger Immobilienfondsgesellschaft und Eigentümerin der ehemaligen Karstadt-Immobilie sowie des benachbarten Quarree Wandsbek am Standort einen lebendigen Mix aus Wohnungen, Büros, Dienstleistungen und einer Event- und Gastronomie-Halle schaffen möchte. Die Projektfertigstellung ist für Ende 2028 geplant. Nach dem erfolgten Abriss des Parkhauses werden im Sommer 2025 die Renovierung der historischen Fassade zum Wandsbeker Markt sowie der Rückbau der rückwärtigen Fassaden aus den 60er Jahren beginnen.