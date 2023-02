(ha). Nachdem auch die letzten Kandidatinnen und Kandidaten ihr Jurycasting in der 11. Deutschland sucht den Superstar (DSDS)-Folge am kommenden Sonnabend, dem 18. Februar um 20:15 Uhr auf RTL überstanden haben, steht direkt die nächste Herausforderung auf dem Programm: Wer in den Castingfolgen einen der begehrten Recall-Zettel bekommen hat, darf sich beim „Quick Pick“ in Mönchengladbach erneut vor der Jury beweisen, um einen Platz im Auslandsrecall auf Mallorca zu ergattern!

Im Jurycasting mit dabei: Nils Bollenbach (22) aus Hamburg mit dem Song „Warum hast du nicht nein gesagt“ von Roland Kaiser & Maite Kelly.

Nils Bollenbach wird als ein sehr politisch engagierter Typ beschrieben, der im Jahr 2021 in seinem Wahlkreis sogar schon mal für den Bundestag kandidiert hat. Der Hamburger Jung möchte nicht der typische Politiker sein und denkt, dass auch Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte Politik machen sollten – und da gehört eben auch mal ein DSDS-Kandidat dazu. In seiner Freizeit ist der 22-Jährige in einem Künstlerkollektiv aktiv und nutzt als Atelier für seine Bilder eine eher ungewöhnliche Location: eine Zelle in einem Frauen-Knast! Ungewöhnlich soll auch sein Auftritt bei DSDS werden, denn Nils Bollenbach weiß: „Auf der Bühne werde ich zur Rampensau – da bin ich der Pausenclown!“ Bleibt zu hoffen, dass er neben einer auffälligen Bühnen-Performance bei der Jury auch gesanglich genügend Pluspunkte einfährt, um sich den Recall-Zettel zu sichern.