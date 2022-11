(mr/ha). Touristen reiben sich die Augen, wundern sich über Kriegsschiffe, Panzer- und Bundeswehrfahrzeuge, sowie schwerbewaffnete Soldaten. Passanten konnten am Sonnabend (15. November) in der historischen Speicherstadt durchaus angsteinflößende Szenen beobachten. Wer läuft schon gerne an Männern mit Maschinenpistolen mit Gasmasken in Schutzanzügen vorbei?

Für die TV-Serie „Helgoland 513“ finden aktuell

Dreharbeiten in Hamburg statt. Dieses

Schnellboot fährt durch die Speicherstadt. Fotos: FoTe Press

Aktuell finden in der Speicherstadt Dreharbeiten statt. Unter dem Arbeitstitel “Helgoland 513” entstehen für den Bezahlsender Sky Aufnahmen mit Schauspielern in Soldatenuniform, die Sturmgewehre, Gasmasken und Schutzanzügen. Auf dem Brooksfleet kam ein Schnellboot zum Einsatz, das mit mehreren Kameras gefilmt wurde. Während des Drehs wurden sämtliche Brücken gesperrt. Laut der Filmproduktion UFA ist „Helgoland 513“ eine „near-future Drama-Serie“. In den acht Teilen der Serie (à 45 Minuten) geht es um eine kleine Gruppe von Menschen, die im Jahr 2034 eine Apokalypse überlebt haben. Auf der Nordsee-Insel Helgoland (Kreis Pinneberg)sollen sie sich vom Rest der Welt abkanzeln. Doch der Preis ihres Überlebens ist hoch. Die Ressourcen auf der Felseninsel sind knapp, so dass ein unmenschliches “social-ranking” System das Leben der 513 Bewohner bestimmt: Jeder Inselbewohner wird nach seiner Nützlichkeit bewertet. „Es geht um die Aufhebung traditioneller Moral und die verzweifelte Suche nach einer neuen Ethik, die den katastrophalen Umständen und Anforderungen einer neuen Welt gerecht wird“, werden die Produzenten Veronica Priefer und Johannes Kunkel zitiert.

Panzersperren, Sandsäcke und schwere Betonklötze

liegen auf der Straße Pickhuben. Ein gepanzertes Militärfahrzeug ist ebenfalls

auf der Straße drapiert.

Zu den Schauspielern gehören unter anderem Martina Gedeck („Das Leben der Anderen“), Alexander Fehling (“Polizeiruf 110”), Martin Brambach („Der Vorleser“), Waldemar Kobus („Alles Atze“), Maja Schöne („Dark“) und Milan Peschel (“Tatort“). Regie führt Robert Schwentke, der unter anderem schon den Kinofilm „R.E.D. – Älter, Härter, Besser“ verantwortet hat. Die Ausstrahlung von „Helgoland 513“ soll 2023 auf Sky erfolgen. Zu den Drehorten gehören Berlin, Sylt und Amrum. In Hamburg sind neben der Speicherstadt unter anderem das Deutsche Hafenmuseum und Hafengebiete in Steinwerder Filmkulisse.