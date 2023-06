(mr), Mit einer unheimlichen Brutalität hat ein Mann am Abend des 24. Juni gegen 22.50 Uhr an der Eiffestraße im Stadtteil Hamm mehrere Außenspiegel verschiedener Fahrzeuge abgetreten. Mehrfach trat der Mann mit seinen Beinen gegen Spiegel, nahm sie dann an sich und versteckte sie in einem nahegelegenen Gebüsch. Aufmerksame Anwohner hörten verdächtige Geräusche, riefen die Polizei. Nachdem der Mann an mindestens drei Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten hatte, ging er zu einem Mehrfamilienhaus an den Rumpffsweg. Anwohner, die gerade über Notruf die Polizei informierten, gaben den aktuellen Standort bekannt. Beim Eintreffen eines Zivilwagens der Polizei kam der Mann wieder aus dem Eingang gelaufen und setzte seine Beschädigungen an einem parkenden Auto fort – trat auch dort einen Außenspiegel ab. Eine Zivilpolizistin und ein -polizist sahen dies, stiegen aus und zückten ihre Dienstwaffen. „Polizei! Die Hände nach oben. Was machen Sie da?“, rief die Polizistin. Bei seiner vorläufigen Festnahme kam es zu einer massiven Gegenwehr, so dass weitere Streifenwagen zur Unterstützung anrücken mussten. Der Mann wurde mit Handschellen an seinen Händen gefesselt, dabei kam es zu massiven Beleidigungen gegenüber den Beamten. Wegen massiver Gegenwehr wurde der Mann von sechs Polizisten in einen Mannschaftsbus getragen und zum nächstgelegenen Polizeikommissariat gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.