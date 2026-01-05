Planten un Blomen und Hauptfriedhof Altona geschlossen

(ha). Schnee und Kälte haben die Hansestadt Hamburg fest im Griff. Und es gibt Sicherheitsrisiken, die nun mehrere Bezirksämter dazu veranslasst haben, mehrere Parks und Friedhöfe zu sperren. „Planten un Blomen bleibt ab morgen geschlossen“, heißt es zum Beispiel aus dem Bezirksamt Hamburg-Mitte. Durch die Schneelast besteht eine erhöhte Gefahr, dass Äste abbrechen und Parkbesucherinnen und -besucher verletzt werden könnten.

Die Mitarbeitenden kontrollieren den Park weiterhin regelmäßig und prüfen, wann eine Wiederöffnung möglich ist. Entsprechende Hinweisschilder werden am Morgen aufgestellt. Die Eisbahn ist von der Schließung nicht betroffen.

Aufgrund der aktuellen Schneebruchgefahr wird der Hauptfriedhof Altona ab heute bis auf Weiteres für den regulären Publikumsverkehr geschlossen. Die starken Schneefälle der vergangenen Tage haben insbesondere bei Nadelgehölzen zu Astabbrüchen durch die hohe Schneelast geführt. Es ist weiterhin damit zu rechnen, dass mit Schnee beladene Baumkronen und Äste brechen und herabfallen können. Einige bereits abgebrochene Äste hängen zudem noch in den Bäumen. Die Öffnung des Friedhofs für Besucherinnen und Besucher kann voraussichtlich erst nach einer Entspannung der Wetterlage, insbesondere bei Tauwetter, erfolgen. Der Beisetzungsbetrieb ist derweil nicht betroffen und wird auf gesicherten Wegen weiterhin aufrechterhalten.

Das Bezirksamt bittet generell in allen Parks und Grünanlagen sowie im Wald um besondere Vorsicht aufgrund der Gefahr von Schneebruch. Der Winterdienst auf Wegen in öffentlichen Grünanlagen wird ausschließlich auf wichtigen Verbindungswegen durch die Stadtreinigung ausgeführt.

Am Hamburger Flughafen sind wegen des winterlichen Wetters mehrere Flüge gestrichen worden. Die Homepage des Flughafens listete bis zum Montagnachmittag sieben entfallene Abflüge und fünf entfallene Ankünfte auf (Stand: 17 Uhr). Das Bezirksamt Altona hat das Wildgehege Klövensteen wegen abgebrochener Äste durch Schneelast ebenfalls geschlossen. Auch der angrenzende Spielplatz und der Forst sollen bis zur Wetterbesserung gemieden werden.