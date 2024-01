(mr). Im Sorgerechtsstreit zwischen Unternehmerin Christina Block („Block House“) und Ex-Ehemann Stephan Hensel um ihre Kinder kam es heute morgen gegen 6 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Mehrere Polizisten sind zu der Villa in Hamburgs Norden ausgerückt, um das Gebäude der Familie Block zu durchsuchen. Betroffen ist neben dem Wohnhaus von Christina Block auch das Fünf-Sterne-Hotel „Grand Elysée“ im Stadtteil Rotherbaum. Als Erstes hatte die „Bild-Zeitung“ darüber berichtet.

Aus dem Anwesen, in der Christina Block mit dem Ex-Sportmoderator Gerhard Delling lebt, trugen Polizisten mehrere Kartons mit möglichen Beweismaterialien. Vor der Villa standen ein Streifenwagen sowie mehrere zivile Fahrzeuge. Insgesamt waren etwa zehn Polizeibeamte im Einsatz. Wie bereits berichtet, waren die beiden Kinder von Christina Block, Klara (13) und Theodor (10), am Silvesterabend in Gravenstein (Dänemark, etwa 30 Kilometer von der deutsch-dänischen Grenze entfernt)) von mehreren Männern gewaltsam in ein Auto gezerrt und nach Hamburg gebracht worden.

Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg sind die beiden Kinder mittlerweile wieder bei ihrem Vater in Dänemark. Sie wurden unter Polizeischutz über die deutsch-dänische Grenze gebracht.