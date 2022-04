(ha). Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ die 12-Jährige gerade den Bahnhof Dammtor und wartete auf dem Weg zu ihrer Schule an einer Rot zeigenden Fußgängerampel am Theodor-Heuss-Platz. Nachdem die Ampel auf Grün wechselte und das Mädchen seinen Weg fortsetzen wollte, stieß es mit einem von links kommenden Fahrradfahrer zusammen und stürzte. Der Radfahrer setzte ohne anzuhalten seinen Weg in Richtung stadteinwärts fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die 12-Jährige wurde durch die Kollision leicht an den Beinen verletzt und begab sich zunächst selbständig zur Sicherungswache der Polizei am Hamburger Hauptbahnhof. Nachdem ihre Mutter dort erschienen war, erstattete das Mädchen Anzeige.

Der geflüchtete Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

er ist etwa 30 – 40 Jahre alt

dunkelbraune Haare

grüne Jacke

trug einen Rucksack

Das Fahrrad des Flüchtigen soll sportlicher Bauart gewesen sein. Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 / 428 65 29 61 oder an einem Polizeikommissariat zu melden.

Oldtimer Rallye Hamburg – am 14. Mai 2022

(ha). Eine Rallye für alle Old- & Youngtimer ab 25 Jahren Fahrzeugalter. Eine Mischung aus einer klassischen Roadbook-Fahrt und einem freien Teil in dem es heißt bestimmte Aufgaben in & um Hamburg zu lösen. Old- & Youngtimer jeglicher Art sind herzlich willkommen. Ob es nun der perfekte Klassiker oder einfach nur das einfache, alte „Brot & Butter“-Auto ist – die bunte Mischung macht´s. Die Oldtimer Rallye Hamburg ist als touristische Ausfahrt einzuordnen die Vormittags anhand eines vorgegebenen Roadbooks und Nachmittags im freien Fahren erfolgt und umfasst:

– festgelegte Startzeit

– Gleichmäßigkeitsprüfungen am Vormittag

– Sonderaufgaben am Vormittag

– festgelegte Abfahrtszeiten nach der Mittagspause

– Rätselaufgabenstellungen am Nachmittag

– festgelegte Zielzeit

Gerade bei den unterschiedlichen Arten der Rallyes war leider oft zu sehen das es doch ganz verschiedene Arten von Menschen sind die an den jeweiligen Rallyes teilgenommen haben und es fast keine gab bei der wirklich von Jung & Alt, Edeloldtimer und Alltags-Brot&Butter-Auto vereint waren – was leider oft an den nicht geringen Nenngeldern der Rallyes liegt.

