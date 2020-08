(ha). Beamte des Polizeikommissariats 23 (PK 23) haben heute (6. August 2020) in den frĂŒhen Morgenstunden zwei MĂ€nner vorlĂ€ufig festgenommen, die verdĂ€chtig sind, die Reifen samt Felgen von einem Mercedes gestohlen zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei die beiden MĂ€nner, die in der Bismarckstraße die RĂ€der von einer geparkten Mercedes C-Klasse abmontierten und in einen roten Renault einluden. Noch ehe die Beamten am Tatort eintrafen, flĂŒchteten die mutmaßlichen Diebe mit dem Renault in Richtung Innenstadt. In der Straße Grindelberg entdeckten die Polizisten das Fluchtfahrzeug und hielten es an. Als sie in dem Auto vier abmontierte AutorĂ€der bemerkten, nahmen sie die tatverdĂ€chtigen Insassen vorlĂ€ufig fest. Es handelt sich hierbei um einen 26-jĂ€hrigen Deutschen und einen 29-jĂ€hrigen Serben. Die aufgefundenen RĂ€der sowie auch das Tatfahrzeug wurden sichergestellt.

TĂ€ter mangels HaftgrĂŒnden auf freiem Fuß

Den angegangenen Mercedes fanden die Polizisten am Tatort auf Mauersteinen aufgebockt. Identische Steine befanden sich zudem auch in dem roten Renault. Beamte der fĂŒr Kfz-Delikte in der Region Altona zustĂ€ndigen Fachdienststelle (LKA 122) haben die weiteren Ermittlungen ĂŒbernommen. Der 26-JĂ€hrige soll einem Haftrichter zugefĂŒhrt werden, der 29-JĂ€hrige kommt mangels HaftgrĂŒnden wieder auf freien Fuß. Insbesondere wird von den Ermittlern geprĂŒft, ob die MĂ€nner auch

fĂŒr weitere, Ă€hnlich gelagerte Taten als TĂ€ter in Betracht kommen.

Ist Nackt-Sonnen in Hamburger Parks erlaubt?

Zwei Frauen liegen „Oben-Ohne“ im Jenfelder Moorpark auf ihren Decken. An heißen Tagen liegen hier auch gerne mal Frauen und MĂ€nner splitternackt. Foto: FoTe-Press

(mr). Der Sommer startet noch einmal richtig durch mit Temperaturen von weit ĂŒber 20 Grad. Und da kommt der ein- oder andere Sonnenanbeter schon auf die Idee, sich völlig nackt im Park zu sonnen. Das gibt es auch in Hamburg in den Stadtparks. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau hat sich umgehört, ob das eigentlich erlaubt ist und wie das Außenstehende empfinden, plötzlich mit nackten Tatsachen konfrontiert zu werden.

