(ha). Am Sonntagnachmittag, dem 25. August 2024 gegen 17.10 Uhr, hat ein derzeit unbekannter Mann eine Seniorin beraubt, nachdem er sich unter dem Vorwand Handwerker zu sein, Zutritt zur Wohnung

verschafft hatte. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen klingelte der noch Unbekannte an der Haustür einer 73-Jährigen an der Reimarusstraße und gab sich als Handwerker aus, der aufgrund eines angeblichen Wasserrohrbruches dringend in ihre Wohnung müsse. Nachdem sie den Mann hereingelassen hatte,

führte er scheinbare Arbeiten durch und bat die Frau im Nebenzimmer einen Heizkörper zu überprüfen. Im Anschluss bemerkte sie, wie der Mann ihre abgelegte Handtasche durchwühlte und sprach ihn auf sein Verhalten an. Daraufhin flüchtete der Täter mit der Handtasche aus der Wohnung und schubste die Seniorin zur Seite, sodass sie stürzte. Die 73-Jährige wurde durch den Sturz nicht verletzt.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Festnahme des Räubers. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

40 – 45 Jahre

175 – 180 Zentimeter groß

hellblonde, glatte Haare

war bekleidet mit einem orangen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose

Das Landeskriminalamt (LKA 431) hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040 / 428 65 67 89 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Dazu gibt die Polizei folgende Hinweise: