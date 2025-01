(ha/as). Auf zu neuen Ufern: Nach intensiven Monaten des Umbaus und der Vorbereitung ist der Umzug von RTL Deutschland in Hamburg vom Baumwall in die HafenCity planmäßig abgeschlossen. Ab sofort arbeiten damit alle zirka 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zuvor am Standort Baumwall tätig waren inklusive sämtlicher Tochtergesellschaften mitten im Herzen der Hamburger HafenCity.

Der Umzug in den Standort Koreastraße ist in zwei Schritten erfolgt. Neben der „stern+“-Redaktion, die bereits im Frühjahr 2024 umgezogen ist, haben nun auch die Redaktionen der Kernmarken von Gruner + Jahr sowie die weiteren Unternehmensbereiche die Räumlichkeiten im neuen Gebäude an der Koreastraße 7 bezogen.

Das achtgeschossige Backsteingebäude, das im Jahr 2016 fertiggestellt wurde, bietet helle und moderne Büro- und Aufenthaltsflächen sowie einen begrünten Innenhof. Mit einer Gesamtmietfläche von rund 17.600 Quadratmetern ist RTL Deutschland Hauptmieter auf einer Fläche von etwa 17.200 Quadratmetern. Vier Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss werden oder sind bereits an andere Nutzer vermietet. Das Gebäude ist gegenwärtig mit dem „Umweltzeichen HafenCity“ in Gold zertifiziert und zeichnet sich somit durch Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit aus.

Das neue Gebäude von RTL Deutschland

in der HafenCity. Foto: FoTe Press

Ingrid Heisserer, Chief Financial & Chief Human Resources Officer RTL Deutschland sagt: “Wir freuen uns sehr, dass der Umzug vom Baumwall an unseren neuen Standort in der Koreastraße so reibungslos und planmäßig verlaufen ist. Mit der Entscheidung für das neue Gebäude bekennen wir uns klar zum Medienstandort Hamburg und sind stolz darauf, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen neuen modernen, flexiblen und gut angebundenen Heimathafen bieten, in dem sie sich rundum wohl fühlen können.”

Das Gebäude wurde von dem Berliner Architektenbüro Gewers Pudewill entworfen und bereits mehrfach ausgezeichnet. Der Mietvertrag für das neue Gebäude in der Koreastraße 7 wurde für eine Laufzeit von zehn Jahren unterzeichnet.

Aktuell stehen mehrere Möbelwagen vor dem Gebäude. Es wird noch einige Wochen dauern, bis der letzte Umzugskarton tatsächlich am neuen Standort angekommen ist.