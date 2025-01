(ha). Bei 21.994 Geburten kamen 2024 in den Hamburger Krankenhäusern und Geburtshäusern 22.402 Kinder zur Welt. Der Rückgang der Zahl der Geburten gegenüber dem Vorjahr war damit nicht so stark wie im Jahr davor, das teilt Sozialbehörde mit. Trotz des seit 2019 rückläufigen Trends liegen die Geburtenzahlen in Hamburg weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die höchsten Zahlen bei den geborenen Kindern meldeten wie schon im Vorjahr die großen Geburtskliniken: das Katholische Marienkrankenhaus (3.096), die Asklepios Klinik Altona (3.049), das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (3.028), die Asklepios Klinik Barmbek (2.942) sowie das Albertinen Krankenhaus (2.756).

In den Geburtshäusern sind 277 Kinder zur Welt gekommen, was einen Anteil von etwas mehr als einem Prozent an der Gesamtgeburtenzahl in Hamburg ausmacht.

Geburten und geborene Kinder in den Hamburger Krankenhäusern und den Geburtshäusern – Jahreszahlen 2022, 2023 und 2024

Krankenhäuser (alphabetisch sortiert) Geburten Geborene Kinder * 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf 640 595 600 640 595 600 Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg 1.201 1.281 1.115 1.202 1.282 1.115 Albertinen Krankenhaus 2.574 2.485 2.731 2.602 2.509 2.756 Asklepios Klinik Altona 3.476 3.155 2.976 3.562 3.229 3.049 Asklepios Klinik Barmbek 2.991 2.875 2.872 3.034 2.941 2.942 Asklepios Klinik Nord 1.815 1.859 1.789 1.845 1.880 1.801 Asklepios Klinik Wandsbek 981 942 1.012 986 946 1.013 Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus 1.284 1.169 1.131 1.287 1.170 1.133 Helios Mariahilf Klinik 1.795 1.560 1.569 1.815 1.573 1.592 Katholisches Marienkrankenhaus 3.181 3.167 3.052 3.235 3.220 3.096 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 3.005 2.866 2.870 3.185 3.059 3.028 Krankenhäuser insgesamt 22.943 21.954 21.717 23.393 22.404 22.125 Elbhebammen 31 42 32 31 42 32 Geburtshaus Hamburg 102 134 143 102 134 143 Haus für Geburt und Gesundheit 51 78 102 51 78 102 Einrichtungen insgesamt 23.127 22.208 21.994 23.577 22.658 22.402 Quelle: Angaben der Hamburger Krankenhäuser und Geburtshäuser * Umstellung bei den Zahlen: Es werden alle geborenen Kinder inkl. der Totgeborenen aufgeführt. Dies entspricht den Angaben der amtlichen Statistik. Entsprechend wurden auch die Zahlen der Vorjahre in der Tabelle angepasst.