(ha). Am späten Samstagabend gegen 22.30 Uhr sind im Stadtteil Billstedt (Mümmelmannsberg) zwei junge Männer durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den ersten Erkenntnissen hatten Zeugen Schussgeräusche gehört und mindestens zwei Personen flüchten sehen. Kurze Zeit später fanden alarmierte Einsatzkräfte der Polizei in einem Innenhof

zwischen U-Bahn-Eingang und Lietbargredder unweit des U-Bahnhofs Mümmelmannsberg zwei Männer (20/21) mit Schussverletzungen.

Der 20-Jährige kam unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus, in dem er

seinen Verletzungen jedoch erlag. Der 21-Jährige hatte eine nicht lebensgefährliche Schussverletzung erlitten, die in einem Krankenhaus behandelt wurde. Die Polizei führte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in der Hochhaussiedlung Mümmelmannsberg durch, in deren Verlauf jedoch keine Tatverdächtigen angetroffen werden konnten.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Familienangehörigen und einer Zeugin. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg und der Mordkommission (LKA 41) noch am Abend

übernommen und dauern an. Zu den Hintergründen der Tat liegen noch keine belastbaren Erkenntnisse vor.

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.