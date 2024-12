(ha/ds). Am morgigen Mittwoch, dem 18. Dezember 2024, fahren in der Zeit von 7:30 bis 18 Uhr zwischen den U1-Haltestellen Schmalenbeck und Großhansdorf in beiden Richtungen Busse statt Bahnen. Das teilt die Hochbahn mit. Grund hierfür sind kurzfristig erforderliche Arbeiten am Gebäude der Haltestelle Kiekut.

Das städtische Unternehmen richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen auf dem betroffenen Streckenabschnitt der U1 ein. Die Fahrzeit kann sich – je nach Verkehrslage – um bis zu 20 Minuten verlängern. Fahrgäste sollten vor Ort die Aushänge sowie die Durchsagen beachten und können sich auf hvv.de oder in der hvv-App vor Antritt der Fahrt informieren.

„Rote Rosen“: Letzter Außendreh im Jahr 2024

Filmarbeiten mit Maike Johanna Reuter als Valerie Böttcher (links) und Sarah Buchholzer als Toni Fröhlich. Offenbar geht es in der gedrehten Szene um ein Bild in einem Bilderrahmen. Foto: FoTe Press

(mr). „Rote Rosen“ läuft seit 2006 erfolgreich im Fernsehen, spielt in der Hansestadt Lüneburg und in den vergangenen Monaten gab es viel Wirbel um die ARD-Telenovela. Gerüchte nach einem Serien-Aus machten erneut die Runde, dann wurde über eine Kürzung der Sendezeit (von 48 auf 24 Minuten) spekuliert. Beides ist glücklicherweise vom Tisch.

Birthe Wolter als Franka

Böttcher und Jan Stapelfeldt

als Julius Böttcher am Filmset

von „Rote Rosen“ im Kurpark

in Lüneburg. Fotos: FoTe Press

In einer Pressemitteilung heißt es: „Fans der ARD-Telenovela Rote Rosen können aufatmen: Die Serie, die in Lüneburg gedreht wird, soll doch nicht in der Sendezeit halbiert werden. Die ARD nahm die Entscheidung am Mittwoch zurück.“ Möglich macht die Entscheidung eine Optimierung der Produktionsabläufe sowie die Umschichtungen im Etat, wie ARD-Programmdirektorin Christine Strobl erklärte. „‚Rote Rosen‘ ist beim Publikum sehr beliebt und erzielt in der ARD-Mediathek Spitzenreichweiten.“ Vor etwa einigen Monaten hatte die ARD zunächst verkündet, die Sendezeit der beiden Telenovelas zwar bis 2027 fortzusetzen, die Sendezeit jedoch zu halbieren.

Für das „Rote Rosen“-Team geht in eine doppelte Pause. Zum einen gibt es bald keine neuen Folgen der Telenovela im TV zu sehen, zum anderen werden auch keine weiteren gedreht. Am vergangenen Dienstag machte das Filmteam der Studio Hamburg Serienwerft (produziert im Auftrag der ARD die Telenovela „Rote Rosen“) am Kalkberg und im Kurpark in Lüneburg letzte Außenaufnahmen in diesem Jahr. Vor den TV-Kameras standen unter anderem Birthe Wolter als Franka Böttcher, Jan Stapelfeldt als Julius Böttcher, sowie Sarah Buchholzer als Toni Fröhlich und Maike Johanna Reuter als Valerie Böttcher.

Eine Kamera steht auf einem Stativ in

Sichtweise der beiden Schauspieler

Birthe Wolter und Jan Stapelfeldt.

Die Filmcrew von „Rote

Rosen“ im Kurpark in Lüneburg.

Nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau soll Anfang Mai 2025 wieder mit den Filmarbeiten für neue Folgen begonnen werden. Grund für eine Auszeit: Es wurden Produktionssprecherin Daniela Behns erklärte „Tag24“ dazu, dass das Team während der Sommerpause durchgearbeitet habe, um jetzt eine längere Pause einlegen zu können.

