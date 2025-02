(ha/ds). Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) ist mit mehr als 500 Einsatzkräften und etwa 360 Fahrzeugen im Großeinsatz: Seit 1 Uhr streuen die Einsatzkräfte wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, Gehwegstrecken ohne Anlieger, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege („Zebrastreifen“). Der Einsatz ist nötig, weil die Niederschläge des gestrigen Tages bei Tiefsttemperaturen von bis zu minus 3 Grad in der Nacht zu überfrierender Nässe geführt haben. Trotz des umfangreichen Einsatzes kann es weiterhin glatt sein, die SRH bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht, heißt es in einer Mitteilung der SRH.

Für das Räumen und Streuen der Gehwege, die nicht in der Zuständigkeit der SRH liegen, sind die Anliegerinnen und Anlieger verantwortlich. Um eine bestmögliche Sicherheit für alle Bürger:innen zu gewährleisten, appelliert die SRH an alle Anlieger:innen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und so einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit Aller zu leisten. Dazu gehört die Gehwege vor ihren Grundstücken zu sichern (mindestens ein Meiter breit, bei starker Frequenz mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante). Dafür haben sie heute Zeit bis 9.30 Uhr. Auf Gehwegen dürfen keine Tausalze verwendet werden, nur abstumpfende Stoffe.