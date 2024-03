(mr). Nur wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt ist es am frühen Ostersonntag im Stadtteil St. Georg zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Dabei sollen nach Informationen Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau um kurz nach 5 Uhr mehrere Schüsse gefallen sein. Ein Mann wurde offenbar getroffen und schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gefahren. Aktuell sind Ermittler der Mordkommission dabei, den Tatort am Steindamm Ecke Adenauerallee, direkt am Eingang zur den U-Bahnlinien U1 und U3 am Hauptbahnhof, zu durchsuchen.

Beamte der Mordkommission durchsuchten

auch eine Schlafstätte eines Obdachlosen. Foto: FoTe Press

Um 5 herum sollen Polizei und Rettungskräfte gerufen worden sein. Die Ersthelfer trafen auf einen schwer verletzten Mann auf der Straße. Sofort versorgte ein Notarzt das lebensgefährlich verletzte Opfer. Mehrere Polizisten sperrten den Bereich weiträumig ab.

Auch drei Stunden nach der Tat sicherten Beamte der Mordkommission Spuren, suchten mutmaßlich nach Patronenhülsen und weiterem Beweismaterial. Dazu wurde auch eine Schlafstätte eines Obdachlosen durchsucht. Von dem oder den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Weitere Angaben zu den Hintergründen der Tat und zur Identität des angeschossenen Mannes könnten zum aktuellen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.