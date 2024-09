(ha). Nachdem sich gestern Abend gegen 21.10 Uhr im Stadtteil Sternschanze ein versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil eines 22-Jährigen ereignet hat, bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung.

Den bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission (LKA 41) zufolge saß der 22-Jährige mit zwei Begleitern in einer Außengastronomie in der Straße Schulterblatt, als unvermittelt ein Mann an die Gruppe herantrat und aus noch nicht geklärtem Hintergrund auf den 22-Jährigen schoss. Anschließend flüchtete der dunkel gekleidete Angreifer mit einem schwarzen Pkw vom Tatort.

Kurios: der Geschädigte, der sich mit seinen Begleitern noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ebenfalls vom Tatort entfernt hatte, konnte in der Nähe angetroffen werden. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte ihn nach seiner Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht, berichtet die Polizei.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als zwei Dutzend Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung eines Augenzeugen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, welche noch am Abend von der Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte bei der Staatsanwaltschaft übernommen wurden und andauern. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich

unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.