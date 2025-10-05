(ha). Nach derzeitigem Stand soll am 2. Oktober 2025 gegen 12:24 Uhr ein 42-jähriger Mann im Hamburger Hauptbahnhof in der Wandelhalle umstehende Bahnreisende aggressiv und lautstark angeschrien haben. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei angefordert und erreichten den Einsatzort.

Mehrere Bahnreisende gaben vor Ort an, dass sie sich erheblich belästigten fühlten von der offensichtlich stark alkoholisierten Person. Die randalierende Person wurde in Schutzgewahrsam genommen und dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Da die Person alkoholbedingt nicht mehr – so heißt es im Amtsdeutsch – wegefähig war, mussten die Bundespolizisten den polnischen Staatsangehörigen stützend der Wache zuführen.

Ein Atemalkoholtest konnte auf Grund der motorischen Ausfälle der Person erst um 15:06 Uhr durchgeführt werden und ergab einen Promillewert von 1.88 Promille.

Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, sodass der Mann bis 17:30 Uhr ausreichend Zeit zur Beruhigung und Ausnüchterung in der Bundespolizeiwache erhielt.