(ha). Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der gestern Abend (4. Februar 2020) in einem Matratzenfachgeschäft an der Bahrenfelder Chaussee / Bornkampsweg unter Vorhalt eines Messers Bargeld erbeutete. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich ein 30-jähriger Angestellter in dem Geschäft, als ein maskierter Mann dieses betrat und unter Vorhalt eines Messers Geld forderte.

Nachdem der Täter im weiteren Verlauf einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet hatte, flüchtete er mutmaßlich in Richtung stadteinwärts.

Eine anschließende Fahndung mit neun Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber Libelle 1 führte nicht zur Festnahme des Täters.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

– männlich

– etwa 180 Zentimeter groß

– kräftige Statur

Bekleidet war der Täter mit

– schwarzer Lederjacke

– schwarzer Jogginghose

– schwarzen Schuhen

– schwarzen Handschuhen

– schwarzer Sonnenbrille

– Basecap

Die Ermittler prüfen unter anderem, ob es sich bei dem Täter um denjenigen handelt, der bereits am 16. Januar das Geschäft überfallen hatte. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 428 65 67 89 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.