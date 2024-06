(ha). Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es am 8. Juni 2024 gegen 7 Uhr zu einem Smartphone-Diebstahl in der fahrenden S 3 zwischen dem Bahnhof Reeperbahn und dem Hamburger Hauptbahnhof gekommen sein. Demnach soll der Tatverdächtige das Smartphone, das ein schlafender Mann neben sich abgelegt hatte, entwendet haben, indem er sich auf das Smartphone setzte und nach der Ankunft im Hamburger Hauptbahnhof mit dem Telefon die S-Bahn verließ.

Mitarbeitende der DB Sicherheit hätten die Tat bemerkt, den Täter verfolgt und bis zum Eintreffen der angeforderten Bundespolizei festhalten können. Das entwendete Smartphone hat nach Angaben der Sicherheitsmitarbeiter der 37-jährige Lette zwischenzeitlich in den Gleisbereich geworfen, was sie bemerkt und der Bundespolizei übergeben hätten. Der Tatverdächtige wurde anschließend zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zugeführt.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden eine griffbereite Nagelschere und ein weiteres Smartphone aufgefunden, für das der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Gegen den Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren (unter anderem Verdacht des Diebstahls mit Waffen) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte der U-Haftanstalt zwecks Haftprüfung zugeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.