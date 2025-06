(ha). Am frühen Sonntagmorgen (22. Juni 2025 gegen 3.25 Uhr) wurden im Stadtteil Rahlstedt zwei Autos mutmaßlich durch die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände erheblich beschädigt. Das für

Kfz-Delikte in der Region Wandsbek zuständige Landeskriminalamt (LKA 152) führt die Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Anwohnende der Hermine-Albers-Straße verständigten die Polizei, nachdem sie durch laute Explosionsgeräusche geweckt worden waren. Am Einsatzort stellten die alarmierten Funkstreifenwagenbesatzungen neben den beschädigten Autos (beide Mercedes) auch zwei weitere Pkw und einen Wohnanhänger in unmittelbarer Entfernung fest, die durch die Druckwelle ebenfalls in

Mitleidenschaft gezogen worden waren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Identifizierung von Tatverdächtigen. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) und das Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte (LKA 75) leiteten die ersten Ermittlungen ein, die nun von den Wandsbeker Kriminalpolizistinnen und -polizisten fortgeführt werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können oder sonstige Erkenntnisse in diesem Zusammenhang haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 428 6 5 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.