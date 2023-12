(ha). Ob Sie als Hamburger selbstständig sind, gerade ein Startup gegründet haben oder Unternehmer eines kleinen, mittelständischen oder gar großen Betriebes sind – Sie wissen, wie wichtig Marketing ist. Um einen Marktanteil zu erhalten, müssen Sie nicht nur die Konkurrenz übertreffen, sondern der Zielgruppe überhaupt erst einmal bekannt sein. Daher gilt es, sich treffend zu vermarkten. Was früher über Printwerbung und in TV-Anzeigen passiert ist, läuft heute größtenteils digital.

Jeden Tag werden bei Google etwa 3,6 Milliarden Suchanfragen eingetippt. Dass es dabei nicht nur um Informationen geht, ist klar. Nutzer wollen nicht nur Antworten zu ihren Fragen, sondern auch Lösungen zu ihren Problemen. So kaufen sie beispielsweise ein Produkt oder buchen eine Dienstleistung, die ihren Alltag in irgendeiner Weise aufwertet.

Inserate bei Google Ads

Google Ads ist das Online-Werbeprogramm von Google. Inserate werden über organische Suchergebnisse publiziert und auf den passenden Kunden zugeschnitten. Um einen Platz in der Liste der Suchergebnisse zu ergattern, kann ein Unternehmer Google Geld zahlen. Dann sucht der Nutzer einen Begriff in der Suchmaschine und neben herkömmlichen Suchergebnissen erscheinen auch Anzeigen. Sobald der Nutzer auf den Link einer Anzeige klickt, wird er auf die Website des Werbenden weitergeleitet und macht dort idealerweise das, wofür er geworben wurde. Er bestellt also beispielsweise ein neues Paar Schuhe oder bucht eine professionelle Bodenreinigung. Manchmal gilt auch das Abonnieren eines Newsletters als Erfolg – je nachdem, was das Ziel der Anzeige ist.

Die einfachste Art und Weise, ins Suchmaschinen-Marketing einzusteigen, lässt sich mithilfe einer vertrauenswürdigen Google Ads Agentur wie adpoint GmbH in Hamburg umsetzen. Fachleute helfen mit der Datenerhebung und -analyse, die als erster und fundamentaler Schritt im Marketing gilt. Nur wer seine Zielgruppe kennt, kann sie konsequent und ohne Streuverluste erreichen. Daraufhin werden die richtigen Keywords ausgewählt.

Detaillierte Analyse

Ist die Werbung erst einmal geschaltet, kann schon nach wenigen Tagen mit der Analyse begonnen werden. Eingehende Tools zeigen, wie vielen Nutzern die Anzeige angeboten wurde, wie häufig auf sie geklickt wurde und welches genaue Keyword für den Erfolg gesorgt hat. Diese Details avancieren zur Grundlage der Optimierung für das weitere Schalten von Werbung. Je besser die Keywords sind, desto eher trifft man beim Kunden auf Wohlwollen. Google Suggest, also die Vorschläge beim Eintippen der Suchanfrage, kann dann als Hilfestellung empfunden werden anstatt als lästige Werbung.

Erfolgreiche Platzierung

Um besonders weit oben angezeigt zu werden, muss der Unternehmer einen passablen Anzeigenrang erhalten. Der ergibt sich aus dem Qualitätsfaktor und dem Bietpreis. Wer demnach eine professionelle Website mit schlüssigen Links, passenden Überschriften und einem userfreundlichen Menü bereitstellt, hat hohe Chancen, gut abzuschneiden. Ist der Unternehmer dann auch noch bereit, den Konkurrenten zu überbieten, steht er an oberster Stelle und darf hohe Erwartungen an seine Conversion haben. Dieser Begriff steht für die erwünschte Handlung, die ausmacht, ob sich das Schalten der Werbung gelohnt hat. Die Conversion Rate geht ausführlicher auf das Verhältnis von Erfolg und Kosten ein. Je mehr Informationen ein Unternehmer hat, desto besser kann er Marketing-Erfolg generieren, anpassen und korrigieren.

Da Suchmaschinen-Marketing heute zu den effektivsten und günstigsten Formen der Werbung zählt, sollte hier wirklich gut investiert werden. Ob es dem Unternehmer vor allem um das Generieren von Neukunden geht oder er erstmal ein erfolgreiches Branding aufbauen will. Digitale Werbung ist das effektivste Werbemittel unserer Zeit. Mithilfe einer Agentur lässt sich der Umsatz bei Google Ads um etwa 30 Prozent steigern und dabei werden sogar die Kosten reduziert. Darüber hinaus wird erst bezahlt, wenn die Anzeige angeklickt wird. Allein deshalb lohnt sich bereits die Investition für Unternehmen aller Art.

