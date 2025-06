(mr). „Es ist Wahnsinn, was Borrney aus meinem Song gemacht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass aus einem Schlagertext so ein dreckig-ehrlicher Rocksong entstehen kann – aber genau das hat St. Pauli verdient“, sagt Musiklegende Michael Holm. In der Kultkneipe „Zwick“ auf der Reeperbahn wurde heute der Song „Begrabt mich auf St. Pauli“ erstmals in einer druckvollen Rockversion präsentiert. Geschrieben hatte der 81-Jährige den Song bereits vor einigen Jahren für seinen Freund, den Country-Sänger Gunter Gabriel. Von dem 2017 verstorbenen Gunter Gabriel stammt auch der Titel und die Idee zu dem Stück, so als hätte er geahnt, dass seine letzten Tage bald kommen würden. Dann erschien der Song „Begrabt mich auf St. Pauli“ in einer Countryversion – und war ein voller Erfolg.

Rockversion „Begrabt mich auf St. Pauli“ von Boerney

Michael Holm. Fotos: FoTe Press

Nun wurde also aus der Schlagerversion eine Rockversion – und die ist laut, rau und ehrlich! Die Neuauflage des Songs erzählt mit Charme und musikalischer Wucht vom legendären Hamburger Kiez – eine Hommage an das Leben, die Musik und an Gunter Gabriel. Musiklegende Michael Holm reiste extra aus München an und brachte mit Boerney, dem „Rocker von der Straße“, eine neue Energie in diesen Titel – kraftvoll, ehrlich und mitten aus dem Herzen St. Paulis.

Zur Entstehung sagt Boerney (mit brügerlichem Namen Bernd Wiedenhöft): „Wir trafen uns im Oktober 2023 auf einer Mittelmeerkreuzfahrt, bei der mehrere Acts als Unterhaltungsprogramm für die Gäste gebucht waren. Zwischen Michael und mir hat es sofort gematcht. Ich habe den Song neu arrangiert und aus der ursprünglichen Country-Version eine kraftvolle Rocknummer gemacht – und Michael hat das Ganze sofort abgesegnet.“

Mit Hits wie „Mendocino“ oder „Tränen lügen nicht“ hat Sänger Michael Holm vor Jahrzehnten Gassenhauer gelandet, die noch heute auf keiner Party fehlen dürfen. Regelmäßig tritt Holm auch beim Schlagermove auf, der alljährlich bei uns in Hamburg statt findet. Die meisten Songs drehen sich um die Liebe. Dass der 81-Jährige mal einen Hamburger Kiez-Song komponieren würde, der sich auf ein ernsteres Thema bezieht, traut man der Schlager-Legende gar nicht recht zu. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau wünscht viel Erfolg mit der neuen Rockversion.

Bernd Wiedenhöft (Boerney) und Schlagerlegende

Michael Holm beim Pressetermin in der

Kultkneipe Zwick auf der Reeperbahn.