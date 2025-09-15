(ha). Am vergangenen Freitagnachmittag wurde eine Radfahrerin von einem abbiegenden Pkw erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Die 75-Jährige erlag heute Morgen (15. September) ihren schweren Verletzungen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr eine 20-jährige Frau (russische Staatsangehörige) mit ihrem Toyota in der Berner Allee und wollte bei Grünlicht nach rechts in den Berner Heerweg abbiegen. Hierbei stieß sie mit der aus der Berner Allee kommende 75-jährige Pedelec-Fahrerin zusammen, die auf dem Radfahrstreifen den Berner Heerweg in Richtung Berner Brücke ebenfalls bei grünzeigender Ampel queren wollte. Die Seniorin stürze zu Boden und verletzte sich durch den Zusammenstoß lebensgefährlich.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten die Verletzte und transportierten sie unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Dort erlag sie heute Morgen ihren schweren Verletzungen. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Bereitschaftspolizei übernahm vor Ort die Unfallaufnahme.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Ost (VD 32) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.