(ha). Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein Mann (62) am 11. September 2025 gegen 13 Uhr insgesamt 41 Artikel im Wert von 1.095,00 Euro in einem Drogeriemarkt im Hamburger Hauptbahnhof entwendet haben. Das Diebesgut bestand unter anderem aus Modeschmuck, Pflegeartikel, sowie 28 Gutscheinkarten. Der mutmaßliche Ladendieb verstaute die Ware nach Angaben der zuständigen Bundespolizei unter der Kleidung und in den Hosen- und Jackentaschen.

Ein Kaufhausdetektiv beobachtete die Tathandlungen und hielt den deutschen Staatsangehörigen beim Verlassen des Geschäfts bis zum Eintreffen einer angeforderten Streife der Bundespolizei vor Ort fest. Das gesamte Diebesgut wurde von den eingesetzten Beamten nach Durchsuchung der Kleidung aufgefunden und an den Kaufhausdetektiv übergeben. Zur Feststellung der Personalien wurde der Tatverdächtige zum Bundespolizeirevier verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille.

Gegen den 62-Jährigen wurde ein Strafverfahren (Verdacht des Diebstahls) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte wieder entlassen werden.