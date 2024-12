(ha). Einsatzkräfte der Polizei fanden in der vorletzten Woche in einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Altona-Nord einen Leichnam. Mittlerweile gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt zum Nachteil der 34-jährigen Bewohnerin aus und haben die Ermittlungen aufgenommen.

Anwohner eines Mehrfamilienhauses nahmen aus der Wohnung der 34-Jährigen eine Geruchsbelästigung wahr und verständigten die Polizei. Bei der Überprüfung der betreffenden Erdgeschosswohnung fanden die Polizistinnen und Polizisten des zuständigen Polizeikommissariats 21 den Leichnam der 34-jährigen Bewohnerin.

Da die Todesursache unklar war und eine Fremdeinwirkung durch Dritte nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahmen Beamtinnen und Beamte der Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft am Einsatzort die Ermittlungen. Mittlerweile gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass die Frau bereits mehrere Tage vorher durch Gewalteinwirkung zu Tode kam.

In diesem Zusammenhang bitten die Strafverfolgungsbehörden Zeuginnen und Zeugen, die ab (circa) Mitte November verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Susanne-von-Paczensky-Straße gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

TV-Star Andreas Windhuis steht für „Rote Rosen“ vor der Kamera

Schauspieler Andreas Windhuis steht als Gastdarsteller für „Rote Rosen“ vor der Kamera. Foto: FoTe Press

(mr). Die Stunden sind gezählt: am kommenden Freitag ist nicht nur der letzte Drehtag für dieses Jahr, sondern auch der letzte Dreh vor einer längeren Drehpause. Das Filmteam der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ (montags bis freitags 14.10 Uhr) geht in eine längere Drehpause. Gute fünf Monate „Rote Rosen“-Auszeit stehen bevor! Und das, obwohl die Sommerpause gefühlt gerade erst vorbei ist. In den sozialen Medien schreiben zahlreiche Fans der Serie ihren Unmut. „Fällt denen nichts mehr ein?“, „Es war ja erst wochenlang Sommerpause“ oder „ich glaube die Schauspielerinnen und Schauspieler brauchen eine kleien Auszeit“ sind nur einige Kommentare in diversen Gruppen. Und es stimmt: In den kommenden Wochen werden Lüneburger kein Außenset der beliebten Telenovela in der Hansestadt zu sehen bekommen. Das Filmteam macht bis Anfang Mai eine Pause, wie Pressesprecherin Daniela Behns laut „Lüneburg aktuell“ bestätigt. Demnach gehe der Großteil der Mitarbeiter ab Dezember in eine Winterpause – im Mai solle es dann weitergehen mit den Dreharbeiten.

