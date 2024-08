(mr). Seit einigen Tagen wird in der Hansestadt ein Spielfilm mit dem Arbeitstitel „Sprengstoff“ gedreht. Und der Inhalt bietet im wahrsten Sinne des Wortes Sprengstoff. Es geht um einen afghanischen Flüchtling, der sich in ein Mädchen verliebt. Beide kommen mit Menschen in Kontakt, die eher im rechtsradikalen Millieu zu finden sind.

Zum Inhalt heißt es auf der offiziellen Seite der Leitwolf Filmproduktion GmbH, die den Spielfilm realisiert: Auf einer Baustelle wird eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Ein ganzes Wohnviertel wird sicherheitshalber geräumt. Viele der evakuierten Bewohner kommen ausgerechnet in einer alten Turnhalle direkt neben einer Geflüchteten-Unterkunft vorübergehend unter. Aber je länger die Bombenentschärfung dauert, desto mehr nehmen Vorurteile, Ängste und Anfeindungen gegenüber den Flüchtlingen zu. Die Situation scheint schließlich zu eskalieren.

Am Othmarscher Kirchenweg steht dieser

TV-Polizeistreifenwagen. Dahinter ist ein

Baustellenglände. Hier wird laut Drehbuch

die Bombe gefunden. Ein Fahrzeug des

Kampfmittelräumdinstes (MItte) steht

bereit. Fotos: FoTe Press

Die Szene mit dem Auffinden der Bombe auf der Baustelle wurde heute (1. August) auf einem Gelände am Othmarscher Kirchenweg gedreht. Ein Teil der Straße wurde während des Drehs für Autos komplett – für Fußgänger und Radfahrer temporär gesperrt. Ein TV-Polizeistreifenwagen wurde filmgerecht vor einer Baustelle drapiert (wie auf dem Foto links zu sehen ist) – auf dem Baugelände stand ein Fahrzeug des Kampfmittelräumdienstes. Drum herum zahlreiche Filmschaffende aus den Bereichen Kamera, Licht, Ton, Maske, Kostüm.

Zum Inhalt des Films mit dem Arbeitstitel „Sprengstoff“ heißt es weiter: Der Spielfilm erzählt die Geschichte der 14-jährigen Anne (gespielt von Johanna Götting), die beim Lauftraining mit dem gleichaltrigen Faried aneinandergerät. Faried ist Flüchtling aus Afghanistan und lebt in der Unterkunft. Während der Evakuierung anlässlich der Bombenentschärfung lernen sich beide besser kennen.

Verlieben sich beide? Werden sie feste Freunde? Leider kommt der 17-Jährige Tobi ins Spiel, der als rechtsradikal gilt. Auch er interessiert sich für Anne. Wird er sich mit Faried verstehen?

Schauspielerin Cosma Dujat (links) stand schon bei „Die Pfeffernkörner“ und „Dr. Nice“ vor der Kamera. Aktuell dreht sie für den Spielfilm „Sprengstoff“. Das Foto zeigt eine Szene, die auf einem Sportplatz am Vorhornweg gedreht wurde.

Während auf der Baustelle der Kampfmittelräumdienst alles daransetzt, die Bombe zu entschärfen, kommt es in der Unterkunft zu Konflikten.

Vor der Kamera (Kameramann: Moritz Moessinger) stehen unter anderem Stella Spörrle, Cosma Dujat und Johanna Götting). Gedreht wurde bislang auf einem Sportplatz im Stadtteil Lurup und am Othmarscher Kirchenweg. Die Regie führt Linus Krebs, produziert wird der Film von Leitwolf Filmproduktion. Wann der Spielfilm zu sehen sein wird, steht aktuell noch nicht fest. Ausgestrahlt soll der Film im Kinderkanal (KiKa).