(mr). Passanten trauen ihren Augen nicht: stehen doch am Öjendorfer See zwei Polizeifahrzeuge mit Kennzeichen Saarlouis (SLS). Auch ein Rettungswagen aus dem Saarland parkt auf einem Sandweg. Plötzlich laufen zivile und uniformierte Polizisten zum Rettungswagen. Eine Joggerin wurde offenbar zuvor Opfer eines Verbrechens und schwer verletzt. Warum aber ermitteln Beamte aus dem Saarland bei uns in Hamburg am Öjendorfer See? Die Antwort ist ganz einfach: im Auftrag des ZDF dreht die Network Movie Film- und Fernsehproduktion aktuell zwei Folgen der Krimireihe “In Wahrheit” – und die spielen an der französischen Grenze im Saarland. Aus Kostengründen werden die Episoden allerdings etwa zur Hälfte im Saarland und Hamburg produziert.

Szenenfoto: Polizist Freddy Breyer (Robin

Sondermann) rennt zur Joggerin, die auf der Trage

liegt. Zusammen mit seiner Kollegin befragt er

die Joggerin. Foto: FoTe Press

„Wir machen bitte eine Probe und gehen auf Anfang“, ruft ein Produktionsmitarbeiter in die Runde des etwa 30-köpfigen TV-Teams. Dann wird geprobt und mehrere Male gedreht. Dazu wird der Bereich von Blockern weiträumig abgesperrt, damit keine Passanten durchs Bild laufen und den Dreh stören. Die Hauptdarsteller Christina Hecke und Robin Sondermann gehen zur ihrer Startposition und steigen in ihren Dienstwagen. Auf Kommando steigen beide TV-Polizisten aus dem Wagen und befragen das Opfer, das in der gedrehten Szene auf einer Trage liegt und in den Rettungswagen gebracht wird.

Um was geht es in den beiden Folgen von „In Wahrheit“? Ein Mord und eine unnachgiebige Stalkerin (gespielt von Nurit Hirschfeld) geben Judith Mohn (Christina Hecke) und Freddy Breyer (Robin Sondermann) in der Folge „In Wahrheit – Die Liebe und der Tod“ Rätsel auf. Immer scheint sie ihnen einen Schritt voraus zu sein. Judith und Freddy tun alles, um sie zu finden und die Stalkingopfer vor ihr zu schützen.

Die Frage „Unfall oder Mord“ stellt sich in der Folge „In Wahrheit – Verschwiegen“. Ein schwerer Fahrradsturz führt Judith Mohn und Freddy Breyer in das Umfeld des Anwalts Benjamin Gothe (Malte Sundermann). Dabei treffen sie immer wieder auf Zeugen, die wegen ihrer Schweigepflicht nicht reden dürfen, oder nicht reden wollen. Auch Judiths Beziehung zu Alain Montand (Pierre Kiwitt) wird auf eine harte Probe gestellt, denn er kannte Gothe und auch er spricht nicht.

Gedreht wird bis Mitte August. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.