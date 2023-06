(mr). Schauspieler Uwe Ochsenknecht (67) verlässt die urige Kneipe “Komet” an der Erichstraße im Hamburger Stadtteil St. Pauli, in seiner Hand hält er ein Glas mit alkoholischem Getränk. Schauspielkollege Henning Peker (56) muss ihn stützen. Gestützt geht es zur Gerhardtstraße ums Eck, dort steht ein edler roter Jaguar. Peker öffnet die Hintertür, bringt Ochsenknecht unsanft dazu, auf dem Hintersitz Platz zu nehmen.

Uwe Ochsenknecht (rechts) wird von Henning Peker unsanft dazu gebracht, sich

auf die Hinterbank eines Pkw zu setzen. Fotos: FoTe Press

– Eine Filmszene für den neuen Kinofilm „Mystery of Love“, der aktuell in Hamburg gedreht wird. Darin spielt Uwe Ochsenknecht den erfolgreichen, aber zutiefst einsamen Comedian Edgar, der sich jeden Abend auf der Bühne über ältere Menschen lustig macht. Doch kaum ist die Show vorbei, bleibt da ein in Wirklichkeit einsamer Mensch zurück, der seine leeren Abende mit Groupies und Alkohol zu füllen versucht. Als er nach 25 Jahren seiner Ex-Frau Eva (gespielt von Corinna Harfouch, 68) wieder begegnet, die unheilbar an Krebs erkrankt ist, beginnen die Beiden sich gegen jede Wahrscheinlichkeit wieder ineinander zu verlieben und Eva entscheidet sich, Edgar auf seiner Comedytour durch Deutschland und Österreich zu begleiten…

Gedreht wurde bislang in Hamburg in der Elbphilharmonie, in mehreren Hotels, auf dem Kiez und auf einer Barkasse auf der Elbe. Auf dem Heiligengeistfeld hat die Filmproduktion Sunny Side Up GmbH in Kooperation mit der Warner Brothers Entertainment GmbH ein kleines Filmdorf aufgebaut. Dort stehen zahlreiche Aufenthalts- und Maskenmobile für die Schauspieler, Catering-Wagen und Technikfahrzeuge bereit, damit nicht der gesamte Fuhrpark zum Teil in Anwohnerzonen parken muss, in denen Parkraum eng ist.

Uwe Ochsenknecht steht als Comedian Edgar aktuell in Hamburg vor der Kamera.

Weitere Drehorte sind Sankt Peter Ording, Bayern (Umfeld von München), Köln und Berlin. Zu sehen soll die Tragikkomödie im Jahr 2024. Die Dreharbeiten in Hamburg sollen noch ein paar Tage andauern.