(mr). „Ton ab, Ton läuft. Kamera ab. Und bitte“, ist in diesen Tagen in Lüneburg und Umgebung zu hören. Grund: aktuell dreht das Filmteam der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ wieder neue Folgen für die beliebte TV-Serie. Und einen neuen Vorspann! Das erfuhr unser Reporter bei Dreharbeiten am historischen Alten Kran in der vergangenen Woche mitten in der Lüneburger Innenstadt.

Die Filmcrew gab sich große Mühe, die Filmarbeiten so unauffällig wie möglich zu realisieren. Mehrere Fahrzeuge wurden offenbar extra so geparkt, dass möglichst wenig Schaulustige und Passanten die Dreharbeiten beobachten konnten. Dennoch: unserem Reporter gelangen Fotos vom Filmset.

Angefangen wurde mit einem Bild (= Szene), in dem mehrere Schauspieler an einem Tisch sitzen. Dazu stellte die TV-Crew extra mehrere Stühle und einen Tisch fernsehgerecht auf dem Kopsteinpflaster am Alten Fischmarkt. Auch eine Preistafel mit der Aufschrift „Kaffee“ wurde dort drapiert. Ums Motiv herum eine Kameraschiene, auf der eine TV-Kamera schnell und dynamisch bewegt wurde. Etwa 20 Crewmitglieder standen um die Schauspieler herum. Darunter Personen aus den Bereichen Maske, Kostüm, Requisite, Kamera, Licht. Auch Mitarbeitende mit wichtig erscheinenden Klemmmappen und Handzetteln standen bereit.

Von links: Lea Marlen Woitack als Svenja, René

Dumont als Heiner, Alessia Mazzola als Bella und

Francesco Oscar Schramm als Till. Fotos: FoTe Press

Am Tisch sitzen während des Drehs Lea Marlen Woitack als Svenja, René Dumont als Heiner und Alessia Mazzola als Bella. Zunächst stehend um den Tisch herum: Francesco Oscar Schramm als Till. Er setzt sich im Verlauf des Drehs auf einen Stuhl. Jelena Mitschke geht als Britta während der Filmarbeiten hinter dem Tisch entlang. „Danke, Aus!“, ist nach jedem Dreh zu hören. Die Szene wird mehrfach wiederholt. Zwischendurch werden die Darsteller immer wieder von Masken- und Kostümbildnerinnen beäugt. Einige Schauspielerinnen ziehen sich eine wärmende Jacke über ihre Kleider. Erst kurz vor dem neuen Dreh wird die Jacke ausgezogen, dann fällt die Filmklappe. Auf der stehen unter anderem namentlich der Regisseur Noah Matheis und C. Schuberz. Als Kameramänner sind namentlich Claas Stöver und Toralf Bruns zu lesen. Es ist die Szene 4123/02 die jetzt kurz bevorsteht. „Und Ruhe, wir machen bitte drehfertig“, ist mit lauter, kräftiger Stimme zu hören. Auch Schaulustige werden gebeten, ihre Gespräche einzustellen und während des Drehs keine Fotos zu machen. Dann wird die Szene ein weiteres und noch ein weiteres Mal wiederholt. Bemerkenswert: keiner der Schauspielerinnen oder Schauspieler sagt etwas. Die TV-Kamera schwenkt von links nach rechts – und wieder zurück und nimmt die Darsteller auf.

Von links: Lea Marlen Woitack als Svenja, René

Dumont als Heiner, Alessia Mazzola als Bella und

Francesco Oscar Schramm als Till.

„Rote Rosen“-Staffel 23: Wer wird noch zu sehen sein?

In der 23. Staffel werden folgende Darsteller zu sehen sein: Anja Franke als Merle Vanlohen, Brigitte Antonius als Johanna Jansen, Claus-Dieter Clausnitzer als Hannes Lüder, Diana Staehl als Jördis Kilic, Hakim-Michael Meziani als Ben Berger, Hermann Toelcke als Gunter Flickenschild, Jelena Mitschke als Dr. Britta Berger, Jerry Kwarteng als Dr. Hendrik Althaus (stirbt einen Serientod), Katja Frenzel als Tina Richter,Mehmet Daloglu als Elyas Kilic, Maria Fuchs als Carla Saravakos, Maurice Pawlewski als Marvin Köpke, Sebastian Deyle Dr. Klaas Jäger, Thore Lüthje als Simon Dahlmann, Birthe Wolter als Franka Böttcher, Yunus Cumartpay als Moran Kilic, Jan Stapelfeldt als Julius Böttcher und Alinda Yamaci als Leyla Kilic.

Gut abgeschirmt: Das

Filmset von „Rote Rosen“

am Alten Fischmarkt in

Lüneburg.

Wer ist die neue Rose in Staffel 23?

Produktion und ausstrahlende Sendeanstalt (ARD) halten den Namen der Schauspielerin der „Rose“ der nächsten Staffel noch geheim! Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die neue „Rose“ Lea Marlen Woitack sein wird. Beim Dreh des neuen Vorspanns trug sie als einzige ein rotes Kleid. Es liegt also der Verdacht nah, dass sie „die Rose“ sein wird. In einer offiziellen Mitteilung der ARD wurde bekannt gegeben, dass es zwei weitere Staffeln von „Rote Rosen“ geben wird. Somit ist gesichert, dass die Telenovela noch bis mindestens 2027 gezeigt wird.

Wer sind die neuen Darsteller, die in der neuen 23. Staffel zu sehen sein werden?

Bis jetzt sind folgende Namen durchgesichert: Luzie Buck, René Dumont, Lea Marlen Woitack, Alessia Mazzola, Francesco Oscar Schramm, Jan Liem, Martina Eitner-Acheampong und Caroline Schreiber.

Lara-Isabelle Rentinck (links), Lea Marlen Woitack

und Vivian Frey.

Alessia Mazzola am Filmset

von „Rote Rosen“ auf der

Lünertorstraßenbrücke in

Lüneburg.

Der TV-Serie „Rote Rosen“ auf der Spur: Erlebnisberichte mit exklusiven Fotos vom Filmset von „Rote Rosen“

(ha). Was am 6. November 2006 in der ARD mit der gescheiterten Ehe von Petra Jansen (gespielt von Angela Roy) und ihrem Mann Thomas (Gerry Hungbauer) über die TV-Bildschirme flimmert, ist bis heute eine der erfolgreichsten TV-Serien in Deutschland. Immer wieder werden seitdem neue Beziehungsgeschichten erzählt, die sich rund um das fiktive Lüneburger Fünfsternehotel „Drei Könige“ abpielen. Aktuell bilden Darstellerin Diana Staehly als Jördis Kilic und Darsteller Sebastian Deyle als Dr. Klaas Jäger das Protagonistenpaar. Vorgestellt werden alle vorherigen Paare, die seit der ersten Folge in der Telenovela zu sehen waren.

Das „Rosenhaus“, das Restaurant „Carlas“, die Gärtnerei Albers, die Arbeitsorte der jeweiligen Staffelhauptfiguren und natürlich die Hansestadt Lüneburg spielen eine erhebliche Rolle in dieser Telenovela und finden in diesem Buch Beachtung. In jeder Staffel werden zahlreiche Charaktere durch neue Protagonisten aller Altersklassen ersetzt, die um eine weibliche Hauptfigur angesiedelt sind. Sie alle liefern mit ihren zwischenmenschlichen Verwicklungen (beruflich wie privat) den Inhalt für weitere Folgen. In den vergangenen Jahren tauchten zahlreiche Promis wie Jürgen Drews, Rolf Zuckowski, Karl Dall, Johann Lafer oder Kim Fisher mit einer Gastrolle auf.

In diesem Buch begibt sich der Autor auf die Spuren des Filmteams, macht Beobachtungen von den Filmarbeiten. Das „Rote Rosen“-ABC mit Begriffen aus der Filmbranche, Auflistung der Haupt- und Nebendarsteller sowie wiederkehrende Drehorte runden den Inhalt ab. Auch Angriffe auf die Meinungs- und Pressefreiheit von der Filmcrew werden thematisiert. Begeben Sie sich zusammen mit dem Autor auf Spurensuche und finden Sie zum Teil exklusive, eindrucksstarke Fotos.

Angaben zum Buch: es enthält 300 Seiten geballte Informationen über die TV-Serie „Rote Rosen“. ISBN: ‎ 979-8-3221-6708-2. Der Preis beläuft sich auf 19,99 Euro und ist bei Amazon und unter www.FoTe-Press.de/produkte zu erwerben. Auch der zweite Teil dieses Buches ist bereits erschienen.