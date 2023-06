(ha). Das 2017 gegründete Trio Nidaš widmet sich der Interpretation vielfältigster Stilrichtungen. Die Besetzung Violine, Klarinette und Gitarre ist einzigartig und die Arrangements sind handgemacht. Die drei Musikerinnen und Musiker, die sich während ihres Studiums an der Musikhochschule Lübeck kennenlernten, spielen Kompositionen von Klassik über Klezmer bis hin zu Tango und Gypsy Swing.

Bisher begeisterte das Trio bei zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen im norddeutschen Raum, darunter mehrfach auf den Bühnen des Schleswig-Holstein Musik Festivals, wie es in einer Mitteilung heißt. In ihrem neuen Programm „Café 1930“ nimmt das Trio Nidaš die Zuhörenden anhand von kurzweiligen Moderationen mit auf eine Reise durch die unterschiedlichen Stilrichtungen, stets mit dem verbindenden Element, der Zeit um 1930.

Die Musikerinnen und Musiker erläutern, wie sich die Klezmermusik in der Welt ausbreitete und in jedem Land ihren ganz eigenen Tonfall erhielt, wie der Tango den Weg von den Bordellen in die Konzertsäle fand oder wie Django Reinhard mit nur drei Fingern der linken Hand zu Weltruhm gelangte und die Swing Szene maßgeblich beeinflusste. All diese Geschichten finden sich wieder im „Café 1930“ – benannt nach dem gleichnamigen Stück von Astor Piazzolla.

Violine – Svenja Lippert

Klarinette – David Arbeiter

Gitarre – Niels Rathje

