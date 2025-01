(ha/mr). Gestern war in Hamburg mit minus acht Grad die bislang kälteste Winternacht, tagsüber verzeichnete die Hansestadt Höchsttemperaturen von minus einem Grad. Heute steht ein Wetterumschwung bevor, der zum Teil starke Glätte hervorrufen könnte.

Seit 2 Uhr ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) mit 725 Einsatzkräften und etwa 360 Fahrzeugen im Volleinsatz. Das „TeamOrange“ streut wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, Gehwegstrecken ohne Anlieger, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege („Zebrastreifen“). Der Einsatz ist notwendig, da es nach einigen sehr frostigen, aber sonnigen Tagen wärmer wird und Sprühregen einsetzt. Dass dieser auf einen ausgekühlten Boden trifft, führt zu Glätte. Auch trotz des umfangreichen Einsatzes kann es weiterhin glatt sein, die SRH bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht.

Hamburger sollten dies beachten

Für das Räumen und Streuen der Gehwege, die nicht in der Zuständigkeit der SRH liegen, sind die Anlieger verantwortlich (siehe Flyer: Winterdienst in Hamburg). Um eine bestmögliche Sicherheit für alle Bürger zu gewährleisten, appelliert die SRH an alle Anlieger:innen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und so einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit Aller zu leisten. Dazu gehört die Gehwege vor ihren Grundstücken zu sichern (mindestens 1 Meter breit, bei starker Frequenz mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante). Dafür haben Sie an Werktagen Zeit bis 8.30 Uhr. Auf Gehwegen dürfen keine Tausalze verwendet werden, nur abstumpfende Stoffe.

Gesundheit in Hamburg: Möglichkeiten für Körper und Geist

Zwei Joggerinnen laufen auf einer Straße entlang. Joggen ist eine von vielen Möglichkeiten über Möglichkeiten für Körper und Geist.

Foto: ha/Pixabay/MabelAmber

(ha). Hamburg, die Perle des Nordens, ist nicht nur bekannt für ihre beeindruckende Architektur und kulturelle Vielfalt, sondern bietet auch eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Gesundheit von Körper und Geist zu fördern. Ob man sich in der Natur erholen, sportlich betätigen oder sich um die mentale und körperliche Vorsorge kümmern möchte – Hamburg hat für jeden etwas zu bieten.

Aktiv in der Natur: Spaziergänge und Bewegung

Hamburg ist eine grüne Stadt, die viele Möglichkeiten für entspannende Spaziergänge und sportliche Betätigung bietet. Besonders die weitläufigen Parks und Naturschutzgebiete laden dazu ein, sich an der frischen Luft zu bewegen. Das stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern fördert auch die Durchblutung und hilft dabei, Stress abzubauen. Selbst ein kurzer Spaziergang kann die Gesundheit nachhaltig fördern.

Den ganzen Artikel lesen Sie hier.