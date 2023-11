(mr). Schadesweg im Hamburger Stadtteil Hamm: ein Wagen mit Lübecker Kennzeichen steht am Straßenrand. Plötzlich steigen Schauspielerin Julia E. Lenska und Kollege Jonas Minthe aus und gehen den Gehweg entlang zu einem Mehrfamilienhaus. Dort schauen sie sich um, sondieren das Treppenhaus. Wenig später kommen beide wieder heraus und suchen scheinbar etwas im umliegenden Gebüsch.

Es sind Filmarbeiten für eine neue Folge zur 11. Staffel von „Morden im Norden“ (ARD), die aktuell in Hamburg, Lübeck und Umgebung gedreht wird. Bis Mitte November sollen insgesamt 14 neue Episoden entstehen, wie es in einer Mitteilung des Norddeutschen Rundfunks heißt. Die Ausstrahlung der neuen Folgen ist ab Januar 2025 geplant.



So lange müssen die Zuschauer aber nicht auf neue Folgen warten: Schon ab Januar kommenden Jahres sind auf dem angestammten Sendeplatz montags um 18. 50 Uhr im Ersten die 12 neuen Folgen der 10. Staffel zu sehen, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Was die beiden TV-Kommissare suchen?

„Morden im Norden“ in der ARD. Foto: FoTe Press

Die Serie „Morden im Norden“ ist eine Produktion der ndF Berlin GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producer sind Marion Klann, Wiedeke Brünjes und Anna Neudert. Regie führen Dirk Pientka, Michaela Kluge, Christoph Eichhorn, Tanja Roitzheim und Michi Riebl. Die Drehbücher verfassten Anna Dokoupilova, Jan Hinrik Drevs und Lina Drevs, René Förder und Stephan Pächer, Stephan Wuschansky, Christiane Rousseau, Frank Weller und Andreas Quetsch, Katharina Lang und Jonas Pflaumer, Markus Thebe, Christine Thienelt und Rafael Solá Ferrer.

In den Hauptrollen spielen neben Julia E. Lanska und Jonas Minthe die Schauspieler Sven Martinek und Ingo Naujoks mit. Das Motiv „Polizei Lübeck“ ist in einem Hinterhof am Hammer Deich zu finden. Dort entstehen sämtliche Innenaufnahmen der Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck. Das Filmteam nutzt die abgelegene Lage des Standorts am Hammer Deich immer wieder für Filmarbeiten in der direkten Umgebung. So drehte die Filmcrew alleine in diesem Jahr mehrfach im Osterbrookviertel und im Stadtteil Hamm.