(mr). Im Handwerk fehlt der Nachwuchs – in den kommenden Jahren gehen Tausende Handwerker in Rente. Daher setzt sich Schauspieler Ralf Moeller (65) für den Berufsstand ein. Dazu besuchte er kürzlich eine Baustelle in Hamburg-Eimsbüttel und packte ordentlich mit an. „Es sind aktuell so viele Lehrstellen unbesetzt und gleichzeitig haben immer mehr Menschen keine Berufsausbildung. Dabei hat das Handwerk viel zu bieten“, sagte der aus dem Blockbuster „Gladiator“ bekannte Schauspieler Ralf Moeller. Für ihn sei das Handwerk kreativ, teilweise künstlerisch und fördere einen aktiven Lebensstil. Moeller sprach vor Ort mit Auszubildenen und warb dafür, dass junge Menschen auch mit Abitur eine Handwerksausbildung machen können.

Ralf Moeller (links) und Handwerker Benjamin Bloch.

Übrigens: Der Vater von Ralf Moeller war Schlosser und Schweisser und hat ihm seine erste Hantel zusammengeschweisst – ein echter Handwerker also und der Kreis schließt sich somit. Gebürtig ist Moeller aus Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen). Er absolvierte eien Ausbildung zum Schwimmmeister, erlangte große Bekanntheit als Bodybuilder, Mister Universum und Schauspieler. Am 12. Januar 2024 feierte er seinen 65. Geburtstag. Moeller lebt in Los Angeles.

Ralf Moeller fährt einen Radlader,

auf dem mehrere Säcke Zement gelagert sind. Fotos: FoTe Press

Über Ralf Moeller

Der heutige Hollywoodstar begann seine Bodybuilding-Karriere bereits im Alter von 17 und holte zahlreiche Titel: 1984 Deutscher Meister und 1986 Mister Universum. Hartes Training, hohe Ziele gepaart mit einem gesunden Lebensstil waren die Schlüsselfaktoren für seinen Erfolg. Heute mit 65 fühlt sich Ralf Moeller stark und mega fit auch dank veganer Ernährung.

Seine Filmkarriere startete 1989 mit „Cyborg“, es folgten Filme und Blockbuster wie Ridley Scotts „Gladiator“ und „The Tourist“ mit Angelina Jolie und Johnny Depp. Für den Superbowl 2022 drehte er mit Arnold Schwarzenegger und Selma Hayek einen coolen BMW Spot, als nächstes steht er für „Kung Fury 2“ mit Michael Fassbender und Arnold Schwarzenegger vor der Kamera. In drehfreien Zeiten widmet der erfolgreiche Bodybuilder, Schauspieler, Regisseur und Geschäftsmann seine Ressourcen für verschiedene gesellschaftspolitische und soziale Projekte, wie für die Regierungsinitiative „Starke Typen“ zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten oder für die Tierschutzorganistaion PETA.