(ha/ds). Sommer in Hamburg – aktuell sind die Temperaturen weit über der 20-Grad-Marke. Während wir Menschen Abkühlung in Nähe von Bäumen, Eisdielen und Klimanalagen suchen, freuen sich auch die Hagenbeck-Tiere bei den warmen Temperaturen über eine Erfrischung freuen. Um den Tieren neben ihren Schattenplätzen und zusätzlichen Trinkangeboten im Freien eine kleine Abkühlung zu verschaffen, bieten die Tierpfleger ihren Schützlingen viele kreative Möglichkeiten an, um sich zu erfrischen.

So konnte sich heute unsere siebenköpfige Orang-Utan-Bande über eine kleine Erfrischung aus dem Tiefkühler freuen. Die Tierpfleger haben ihnen schmackhaftes Eis, selbstverständlich handmade, aus Wasser, Fruchtsäften, pürierten Früchten und als Topping Nüsse und Beeren vorbereitet. Und diese kühlen Leckereien kamen bei Groß und Klein sehr gut an. Allen voran dem Orang-Chef Tuan, welcher halbstark mit lautem Brummen als erster vorkostete. Damit unseren Sumatra-Orang-Utans eine frische Sommerbrise um die Nase weht, wird die Dachkuppel der Anlage weit geöffnet. Zusätzliche Wassersprinkler bereiten auch den bei den Orangs lebenden Zwergottern viel Vergnügen.

Eine etwas andere Art der Erfrischung, hatte das Flachland-Tapir Weibchen Jamari. Ihre Pflegerin überraschte sie gleich mit einem ganzen Verwöhnprogramm. Das kühle Nass aus dem Gartenschlauch und die zusätzlichen Schrubber-Einheiten mit Bürsten im kühlen Schatten, hat die Tapirdame sichtlich in vollen Zügen genossen.

Den vier afrikanischen Pinselohrschweinen wurde das sommerliche Futter mit frischem Salat, Gurke und Wassermelone gleich in ihrer zur Erfrischung angelegten Schlammsuhle serviert. Die Tierpfleger füllen diese kleine Wasseroase regelmäßig neu mit Frischwasser aus dem Schlauch auf, in der sich die Tiere am Nachmittag bei höheren Temperaturen suhlen können. Da Schweine selbst nicht Schwitzen können, suchen sich die Tiere zur Regulierung ihrer Temperatur gerne feuchte und kühle Schlammkuhlen.

„Generell bieten wir besonders bei hohen Temperaturen allen Tieren im Park Möglichkeiten der Abkühlung an“, sagt Guido Westhoff, Zoologischer Direktor. „Der Park bietet im Allgemeinen sehr viele schattenspendende Bäume in den Gehegen, Wasser- und Schlammbäder werden eingerichtet und Anlagen regelmäßig mit Wasser besprengt. Wenn die Tierpfleger dann noch schmackhafte Eisbomben anfertigen, freuen sich nicht nur die Tiere, sondern auch die Parkbesucher“, so Westhoff weiter. So kommen die Parkbesucher auch auf ihre Kosten, wenn die Kamtschatkabären oder die Asiatischen Elefanten, wie heute Kandy, bei heißen Temperaturen ins kühle Nass abtauchen.