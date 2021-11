Zeit: 25.11.2021, 06:30 Uhr bis 11:30 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet

(ha). Die drei Fahrradstaffeln der Hamburger Verkehrsdirektion führten am Vormittag des 25. November einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz durch. Im Blickpunkt der Beamten standen neben Rotlichtmissachtungen aller Fahrzeugführer auch das Fahren von Auto- und Radfahrern auf nebeneinander geführten Straßenteilen.

Das Missachten von roten Ampeln ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen mit zum Teil schweren Verletzungen der Unfallgeschädigten. Bei den stationären und mobilen Kontrollen in der Hamburger Innenstadt, Altona und Bramfeld wurden in den fünf Stunden insgesamt 54 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dazu im Einzelnen:

- 16 x Rotlichtmissachtung durch Fahrradfahrer - 19 x Befahren des Gehweges - 8 x Parken auf Geh- und Radwegen (davon ein Kfz abgeschleppt) - 7 x Befahren der falschen Radwegseite - 1 x Missbräuchliche Benutzung eines Handys als Kraftfahrzeugführer - 1 x Abbiegeverstoß eines Kraftfahrzeugführers - 1 x Fahrrad mit defekter Bremsanlage mit Untersagung der Weiterfahrt

Gegen einen LKW-Fahrer leiteten die Beamten darüber hinaus ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, nachdem er bei seinem Fahrstreifenwechsel über den Radfahrstreifen in Mittellage (RiM) fuhr und dabei einen Fahrradfahrer gefährdete.

Die Hamburger Polizei wird auch weiterhin Schwerpunkteinsätze durchführen, um die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Überfall auf Gitarrenladen – Dreharbeiten für „Morden im Norden“

Die beiden Polizisten Lars Englen (Ingo Naujoks,links) und Finn Kiesewetter (Sven Martinek) stehen mit ihrer Waffe in der Hand vor einem Gitarrenladen. Foto: FoTe Press

(ha/mr/ds). Ein Zivilwagen der Lübecker Polizei hält vor einem Gitarrenladen. Zwei Polizisten steigen aus, hören einen Schuss. Sofort greifen sie zu ihrer Waffe und gehen in den Laden. Zuerst Finn Kiesewetter, danach sein Kollege Lars Englen. „Nehmen Sie die Waffe runter“, sagt einer der Beamten. Dann schließt sich die Ladentür. Was passiert da gerade? Ist es eine Geiselnahme? Ein Überfall? Wenig später schleicht ein Mann ums Gitarrengeschäft. Er scheint durch die gläserne Tür zu beobachten, was sich im Inneren des Ladens abspielt. Wer ist der Unbekannte? Hat er etwas mit dem Polizei-Einsatz zu tun?

Den ganzen Artikel lesen Sie hier…