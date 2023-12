(ha/mr). Gestern Nachmittag (13. Dezember 2023) ist es auf der Neuhöfer Straße Ecke Neuhöfer Damm im Stadtteil Wilhelmsburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Fahrradfahrenden gekommen. Aufgrund der Notrufmeldung wurden die Rettungskräfte der Feuerwehr Hamburg zu einer eingeklemmten Person mit LKW alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war eine Person von einem LKW überrollt worden, aber nicht eingeklemmt. Eine sofort eingeleitete Erstversorgung blieb leider ohne Erfolg. Der Radfahrer, dessen Alter auf etwa 50 bis 60 Jahre geschätzt wird, verstarb noch an der Einsatzstelle. Der LKW-Fahrer wurde noch an der Einsatzstelle durch die Notfallseelsorge betreut und anschließend mit einer Schocksymptomatik durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Das teilt die Feuerwehr mit.

Einer Mitteilung der Polizei zufolge befuhr ein 50-jährige Mann mit seinem Sattelzug den Neuhöfer Damm in Richtung Köhlbrandbrücke. Beim Linksabbiegen an der Kreuzung Neuhöfer Damm Ecke Neuhöfer Straße weiter in den Neuhöfer Damm kam es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem auf dem gleichen Fahrstreifen abbiegenden Radfahrer. Dieser wurde im weiteren Verlauf überrollt und tödlich verletzt. Die Identität des Radlers konnte bisher nicht festgestellt werden.

Beamte des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) übernahmen die ersten Ermittlungen und zogen für die Rekonstruktion des Unfallherganges einen Sachverständigen hinzu. Auch eine Drohne sowie ein 3D-Scanner wurden zur Unfallaufnahme eingesetzt. Ein Kriseninterventionsteam übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung von Zeugen sowie des Lkw-Fahrers.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Es ist bereits das elfte Opfer, das als Radfahrer bei einem Abbiegeunfall in Hamburg ums Leben gekommen ist. Die Polizei hatte zwischenzeitlich ihre Kontrollaktionen im Straßenverkehr erweitert und zunehmend Geschwindigkeitsmessungen bei abbiegenden Lastkraftfahrzeugen vorgenommen. Lkw dürfen beim Abbiegen höchstens Schrittgeschwindigkeit fahren. Wie der Unfall in Wilhelmsburg genau ablief, ist weiter Gegenstand der Ermittlungen.