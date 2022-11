(ha). Nachdem im Juni dieses Jahres die Sicherheitswache am Vorplatz des Hamburger Hauptbahnhofs für Bauarbeiten geschlossen werden musste, haben Beamte der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg jetzt den gemeinsamen Betrieb wieder aufgenommen. Trotz der noch nicht vollständigen und in Teilen provisorischen Einrichtung stehen die Polizisten täglich in der Zeit von 6 Uhr bis 23 Uhr für Ratsuchende wieder zur Verfügung, wie die Polizei mitteilt.

Zeitarbeit – Positive Erfahrungen

Zeitarbeit ist besser als ihr Ruf! Symbolfoto: ha

(ha). Jahrzehntelang hatte die Zeitarbeit einen schlechten Ruf. Wurden Leiharbeiter doch als billige Arbeitskräfte angesehen, welche die Unternehmen nach Gutdünken hin- und herschieben können. Inzwischen hat sich das geändert. Zeitarbeiter sind fest angestellt, erhalten Tariflöhne und Urlaubsgeld. Bei Krankheit erhalten Sie ebenfalls eine Lohnfortzahlung. Angesichts des Fachkräftemangels greifen immer mehr Unternehmen auf die Angebote von Zeitarbeitsfirmen zurück.

Was versteht man unter Zeitarbeit?

Keine Branche in Deutschland besitzt einen so umstrittenen Ruf wie die Zeitarbeit! Laut den Experten von zeitarbeit-heute.de wird dabei leicht übersehen, dass diese Art der Beschäftigung für eine große Anzahl von Arbeitnehmern eine ausgezeichnete Chance darstellt, um ins Erwerbsleben einzutreten und eine gute Arbeitsstelle zu finden.

