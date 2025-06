(ha/ft). Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am Freitagabend (6. Juni 2025 gegen 20.35 Uhr) einen zwölfjährigen Jungen im Stadtteil Wilhelmsburg in verdächtiger Weise angesprochen haben soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen war das Kind auf dem Weg von einem Fußballplatz im Bereich der Neuhöfer Straße zur Bushaltestelle „Veringstraße (Mitte)“, als ein bislang unbekannter Mann den Jungen angesprochen und am Arm ergriffen haben soll. Der Junge habe laut geschrien und daraufhin Hilfe von einem Passanten und einer Passantin bekommen. Im Anschluss bestiegen diese zusammen mit dem Zwölfjährigen und dem Verdächtigen den Bus der Linie 13 in Fahrtrichtung Veddel.

Nach der Heimkehr des Jungen erhielt die Polizei von dessen Eltern Kenntnis über den Sachverhalt. Daraufhin eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

– 40 bis 45 Jahre alt

– helle Haut

– bekleidet mit beigegrauem Pullover und blauer Baggy Jeans

– trug einen rot-schwarzen Rucksack

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden die beiden Personen, die dem Jungen geholfen und ihn begleitet haben, gebeten, sich zu melden.

Ob auch Videomaterial aus dem Bus ausgewertet wird, teilt die Polizei in ihrer Mitteilung nicht mit.