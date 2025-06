(ha). An der Bebelalle in Höhe Braamkamp kam es am 11. Juni 2025 gegen 23.55 Uhr zu einem Unfall, beid em eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die Jugendliche mit einem Elektrokleinstfahrzeug die Bebelallee in Richtung stadtauswärts. Beim Einfahren in die Kreuzung Braamkamp / Deelböge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Smart eines 28-Jährigen, welcher den Braamkamp in Richtung Deelböge befuhr. Die 17-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr transportierten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Ein Verkehrsunfallteam (VU-Team) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 23) übernahm die Unfallaufnahme und setzte hierfür auch einen 3D-Scanner des Landeskriminalamts ein. Darüber hinaus zogen die Polizistinnen und Polizisten für die Unfallrekonstruktion einen Sachverständigen hinzu.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung des Smart-Fahrers sowie Angehöriger der jungen Frau. Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der VD 3 geführt und dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob die E-Scooter-Fahrerin die Kreuzung bei Rotlicht zeigenden Ampel überquerte.

Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.