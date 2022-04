(ha). In der Nacht zu Sonnabend, dem 23. April 2022, kam es in Osdorf zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die vier bislang unbekannten Täter geben können. Nach den bisherigen Erkenntnissen war eine Anwohnerin durch einen lauten Knall geweckt und beim Nachsehen auf vier Männer vor dem Fahrradgeschäft aufmerksam geworden. Das dunkel gekleidete Quartett flüchtete sofort auf Fahrrädern in Richtung Elbe Einkaufszentrum.

Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 26 stellten fest, dass die gläserne Eingangstür des Geschäfts mit einem Gullideckel eingeworfen worden war. Soweit bislang bekannt sind bei dem Einbruch mindestens ein E-Bike und eine Fahrradtasche erbeutet worden.

Es erfolgten Fahndungsmaßnahmen, die jedoch nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen führten. Im Schäperstück stellten die Einsatzkräfte allerdings eine offenbar zurückgelassene Fahrradtasche als Beweismittel sicher. Das zuständige Einbruchsdezernat (LKA 122) hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise können unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.