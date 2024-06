(ha). Nachdem mehrere Unbekannte ein Taxi angefordert haben, sollen sie anschließend den Taxifahrer überfallen und sein Portemonnaie geraubt haben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde in der Nacht gegen 1.30 Uhr ein Taxi für einen Transport in Richtung Hamburg-Eißendorf gerufen. Als der Taxifahrer die Einstiegsadresse an der Steinikestraße erreichte, soll er von drei Männern aufgefordert worden sein, den Kofferraum zu öffnen, damit deren mitgeführte Kompostsäcke eingeladen werden konnten. Nachdem der 59-jährige Fahrer den Kofferraum geöffnet hatte, soll er von den Männern unter anderem mit Pfefferspray attackiert und verletzt worden sein. Im Verlauf entwendeten die Unbekannten das Portemonnaie des Taxifahrers und durchsuchten den Innenraum des Taxis nach weiteren Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung stadteinwärts.

Der 59-Jährige wurde durch alarmierte Rettungskräfte versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert. Umgehend alarmierte Einsatzkräfte des Polizeikommissariats in Harburg (PK 46) leiteten Fahndungsmaßnahmen ein, die nicht zum Antreffen tatverdächtiger Personen führten.

Die Gesuchten können wie folgt beschrieben werden:

25 – 30 Jahre alt

circa 175 cm groß

südländisches Erscheinungsbild

alle trugen dunkle Kleidung

Die Ermittlungen werden vom zuständigen Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) geführt und dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.